Tensión en Molina Punta: quieren echar del barrio al expolicía que baleó a Nahuel (Videos)

Adelantaron que este miércoles realizarán una marcha frente a la Jefatura de Policía. Un grupo de agentes protege la vivienda del exmiembro de la fuerza acusado de disparar contra el joven Pedemonte, con quienes tuvieron fuertes intercambios verbales. Alrededor de 200 vecinos del barrio Molina Punta se manifestaron anoche frente a la casa del exagente de la Policía de Corrientes, Cirilo Comisario, quien baleó por la espalda al joven Nahuel Pedemonte. Reclamaron que el excomisario y su pareja abandonen el domicilio. Hubo fuertes intercambios verbales con otros efectivos que protegían la vivienda ante el posible avance de los manifestantes. “Ese matrimonio tiene problemas con todos los que vivimos alrededor”, sostuvo una vecina, luego de la ronda de oración para pedir por la recuperación de Pedemonte.

Marcharon por el barrio en reclamo de justicia ante el ataque violento de Cirilo Comisario, un policía retirado con el grado de comisario que disparó el sábado contra el joven luego de molestarse por una situación que involucró la presencia de un perro. Los vecinos se agolparon en la vereda de Comisario, y exigieron que se vaya del barrio. Sin embargo, un grupo de agentes de la Policía de Corrientes se los impidió. También se quejaron de la Comisaría 17ª, que ante reiteradas denuncias no iniciaron causas judiciales contra el agente retirado.

El estado de Nahuel Pedemonte, de 22 años, es grave. Está internado con una herida en un pulmón. Mientras que Comisario está demorado en la Comisaría 16° -aunque algunos testimonios e imágenes lo ubican en el cuartel de bomberos-, los vecinos reclaman que no vuelva más al barrio. Aseguran que el disparo lo realizó desde el balcón de su vivienda sin mediar palabras, luego que su esposa se quejara de un perro de la calle.

Si bien Comisario está detenido, algunos vecinos intentaron ingresar a su vivienda para destrozarla. Apuntan contra la esposa del expolicía que, según indicaron, incita a muchos conflictos con los demás vecinos del barrio Molina Punta, ya que esta no sería la primera situación violenta que protagoniza la pareja.

El hecho se produjo el sábado a la noche en el barrio Molina Punta, más precisamente en la zona de las 60 viviendas, cerca de la esquina de Murcia y Los Tulipanes. Malvina Pedemonte, hermana de Nahuel, contó que todo comenzó debido a una discusión que tuvo el joven con la pareja del uniformado, por un perro que “le molesta” a la señora. “Discutimos varias veces porque mi perra se suele escapar y aunque no es mala, a ella (por la esposa del policía retirado) le molesta”, insistió Malvina.