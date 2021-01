Súpercopa de España: Athlétic de Bilbao le ganó al Barcelona (Video)

Pese a que Antoine Griezmann marcó un doblete, el conjunto vasco lo empató sobre el final y lo ganó en el alargue. Ronald Araújo fue titular y Messi fue expulsado en el cierre por agresión. Hay nuevo supercampeón de España. El Barcelona recoge el testigo del Real Madrid después de ganar al Athletic en una emocionante final, disputada en La Cartuja de Sevilla, que se podría haber decantado para cualquiera de los dos lados. Fue un partido de tú a tú, lejos de aquellas exhibiciones del Barça en pasadas finales de la Copa del Rey. Los tiempos cambian y el fútbol también. Aunque los azulgranas llegaron al encuentro como favoritos y con la duda de Leo Messi, el Athletic no le perdió la cara al partido en ningún momento, inactivando a los de Ronald Koeman durante la mayor parte del choque.

Pese a que los leones fueron mejores sobre el papel durante los primeros 45 minutos, fue el Barcelona el que abrió el marcador. Griezmann se quitó la ‘espinita’ de su penalti errado en las semifinales y puso por delante a los suyos en el minuto 40′. Casi sin tiempo de celebraciones, De Marcos encontró el tanto del empate con su derecha.

Tras el descanso, el Barça se quitó un poco de presión de encima, pero el Athletic golpeó primero en esta ocasión, aunque el tanto de Raúl García no subió al marcador por fuera de juego precio. Después llegó el segundo de Griezmann y el gol in extremis de Villalibre para forzar la prórroga en el 90.

RESPETO DE FINALISTAS

Entró más frío al campo el Barcelona o puede que fuese más mérito de un Athletic que dominó todas las facetas del juego en los primeros minutos del encuentro. Pero un dominio que no se vio traducido en ocasiones o en peligro real sobre la portería defendida por el alemán Ter Stegen. El partido se trabó con varias faltas que no dieron continuidad al juego, pero ahí resurgió la figura de Ander Capa para intentar romper la igualada. Corría el minuto 24 cuando el futbolista del Athletic remató con su pierna derecha desde el lado izquierdo del área rival tras pase de Balenziaga, pero el cancerbero culé atajó sin grandes problemas.

Raúl García y Leo Messi animaron el duelo con varias ocasiones, aunque no tuviesen premio. El partido paso a un siguiente nivel de ida y vuelta, en el que tan pronto era fuera de juego de Raúl García como la ‘Pulga’ fallaba una oportunidad. Y ahí apareció Griezmann para desequilibrar las fuerzas.

Gol con respuesta

La conexión entre Jordi Alba y Messi continúa dando alegrías a los culés. La puso el lateral al centro del área, pero el argentino no acertó a rematar bien y el balón le cayó a un Griezmann que no perdonó ante Unai Simón. La alegría azulgrana duró poco, ya que tan solo dos minutos después fue De Marcos el que batió a Ter Stegen.

Centro tocadito de Iñaki Williams que acabó recogiendo un rumbo perfecto a la espalda de la zaga del Barça. Óscar de Marcos aprovechó su ventaja para rematar a placer ante un Ter Stegen que no pudo obrar el milagro esta vez. Con las pulsaciones subiendo por momentos y el 1-1 en el marcador, el partido se marchó al descanso.

Rugido del León

Tras el paso por vestuarios se vio a un mejor Barcelona, pero aun así no superior a un Athletic que ya en los días anteriores a la Supercopa de España decía que iba a ir por todas. No mintieron Marcelino, Muniain y compañía. Con el sello del nuevo técnico, los leones continuaron poniendo contra las cuerdas a su rival. Tanto fue el cántaro a la fuente que se rompió con el gol de Raúl García, un tanto que fue festejado sí, para a continuación ser anulado por fuera de juego previo del navarro.

Con las tablas otra vez reflejadas en el luminoso, empezó un ida y vuelta que acabó con el segundo de la noche para Griezmann en el 77′. Otra vez Jordi Alba coprotagonizó la jugada del gol, aunque esta vez con Dembélé como compañero de fatigas. La combinación entre ambos acabó con el pase de la muerte del lateral para que el ‘Principito’ volviese a poner al Barça por delante.

No pasó como en la primera mitad, el gol del empate no llegó de inmediato. El cronómetro fue corriendo y justo cuando parecía que el Barcelona acabaría levantando la Supercopa al cielo de Sevilla, Villalibre, que había entrado por Raúl García en el minuto 83, marcó el segundo de los leones para éxtasis de todo el Athletic. Colgó el balón Muniain para que Asier Villalibre rematase a bocajarro para hacer el segundo de los rojiblancos.

El golazo de 2021

El tanto de Villalibre forzó una prórroga que llegó tras el desgaste de uno y otro equipo en las semifinales, con el partido del Barça que se decidió en los penaltis frente a la Real Sociedad y con la durísima batalla del Athletic ante el Real Madrid. En esas Iñaki Williams se la guisó y se la comió para poner por primera vez a su equipo por delante en el marcador en la final.

Williams se internó por el lado izquierdo en el área de Ter Stegen y se acomodó el tiro a su pierna derecha para lanzar con rosca un bonito remate ante el que nada podía hacer el guardameta alemán. Golazo del delantero del Athletic que acabó no solo siendo el gol más bonito de lo que va de año, sino también el gol que dio la Supercopa de España al Athletic, la tercera de su historia. No se acabaron las ocasiones en la prórroga. Griezmann pudo firmar su hat-trick personal, pero su volea se marchó muy desviada. Otra vez con Jordi Alba pasando por allí. El Athletic también pudo aumentar su renta, pero frustraron su mejor ocasión al no entenderse sus jugadores en el remate. Después de 120 minutos, de fútbol y goles, el título se va a Bilbao con el primer éxito de la ‘era Marcelino’. También, con un Messi que pagó su frustración con una agresión por la que vio la roja directa.

