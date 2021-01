Suben los casos: definen medidas preventivas y requisitos de ingreso a los municipios

Ante la suba de casos positivos de Covid-19 y la falta de hisopados en los accesos a la Provincia; municipios como Paso de los Libres, Santa Lucía, Esquina, Saladas, Loreto, y Mantilla, retomaron medidas estrictas para evitar aglomeración de personas, disminuir la circulación social, evitar el ingreso de casos sospechosos y positivos a sus localidades, reforzando controles sanitarios con pruebas propias de hisopado y test rápidos.

Durante la videoconferencia realizada el jueves 7 de enero, los intendentes le habían manifestaron al gobernador Valdés sus preocupaciones por el aumento de casos positivos de Covid-19 que detectaron con sus sistemas municipales de control (hisopados, test rápidos y pruebas de laboratorios propios) en personas provenientes de otras provincias y de la capital correntina. Los jefes comunales habían solicitado al mandatario refuerzo en los controles sanitarios de ingreso a la Provincia; mayor trabajo conjunto con Salud Pública, Policía Provincial, Fuerzas Federales; poniendo a disposición sus sistemas municipales de salud, personal sanitario, vacunatorios, y móviles.

Varias de esas administraciones municipales decidieron retomar medidas restrictivas para el ingreso a sus ciudades; reduciendo actividades sociales, comerciales y la circulación interna; reforzaron sus sistemas de control sanitarios en los accesos, algunos de ellos con hisopados, test rápidos y pruebas de laboratorios propios:

Paso de los Libres (pasó a Fase 3)

• Prohibición de circulación de 00:00 a 06:00 hs

• Comercios y actividades físicas hasta las 21:00

• Supermercados y comercios de proximidad hasta las 22:00

• Bares y restaurantes hasta las 00:00

• Farmacias 24 hs

• Se suspenden las reuniones sociales

Santa Lucía

• Personas que lleguen de Corrientes Capital, Bella Vista, Mercedes, Paso de los Libres y localidades de alta circulación viral deben presentar hisopado negativo con no más de 48 hs., y completar declaración jurada.

• Personas procedentes de otras provincias deben presentar obligatoriamente permiso de ingreso a la provincia e hisopado negativo con no más de 48 hs.

• No se autoriza ingreso a la playa a personas de otras localidades.

• Personas que viajen a Corrientes capital deberán completar una declaración jurada en la comisaria y al regresar deberán presentarla en el control de acceso.

Esquina

• Suspendida la circulación con Pueblo Libertador.

• Suspendidas actividades deportivas (excepto ciclismo y caminatas).

• Bares, restaurantes, kioscos, casino y heladerías hasta la 1:00.

• Suspendidas reuniones familiares y sociales.

• Suspendidas actividades de culto.

• Bares y restaurantes al 50% de su capacidad.

• Supermercados, mini mercados, farmacias horarias normales.

Saladas

• Personas provenientes de otras provincias deben presentar:

• Resultado negativo de test Covid-19

• Permiso provincial

• Cuarentena obligatoria

Loreto

• Suspendido turismo interno.

• Permitido el ingreso para residentes de San Miguel, Caá Catí e Itá Ibaté (con DNI).

• Resto de la provincia: solo con orden médica y casos de fuerza mayor.

• Suspendidas las reuniones sociales/familiares, actividades deportivas.

Mantilla

• El Balneario Municipal “El Paraíso” habilitado solamente para las personas de la localidad, desde las 8:00 hasta las 20:00. En aquellos casos que algún grupo de personas desee realizar alguna cena en el lugar, podrán permanecer hasta las 24:00, para ello deberán previamente solicitar turnos en el municipio.

• Restringir la circulación de personas desde las 23:00 hasta las 6:00.

• Personas que provengan de otras provincias con resultado negativo para ingresar, caso contrario deberán cumplir con el aislamiento correspondiente.