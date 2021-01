Se enteró que su novia le era infiel en el desalojo de una fiesta clandestina

En Santo Tomé, un testigo grabó con su celular la salida de los asistentes del evento, lo compartió en las redes y dejó al descubierto el engaño. En medio de la pandemia de coronavirus y el aumento significativo de casos que se conocieron las últimas semanas las fiestas clandestinas se convirtieron este verano en un dolor de cabeza para las autoridades. En este caso, el evento tuvo lugar en la localidad correntina de Santo Tomé pero terminó haciéndose viral por un curioso e íntimo detalle. El sábado la policía de Corrientes desbarató el masivo encuentro cuando ya había salido el sol. Un vecino se encargó de registrar con su celular el momento que todos los jóvenes dejaban la casa donde se había realizado la fiesta.

Lo inesperado, en particular para una de las asistentes, fue el dato que quedó en evidencia con las imágenes que compartió el testigo del desalojo. La filmación delató no solamente la presencia de la chica en el lugar sino además que salió “tomada” de la mano de un joven que no era su novio. La suerte siguió sin acompañar a la protagonista de la noticia incluso después de haber estado demorada por incumplir con las restricciones sanitarias y el distanciamiento social para frenar los contagios de COVID, ya que lo que no pudo contener fue la viralización del video que probaba el engaño a su pareja.

“Yo durmiendo tranquilo porque me dijo que se durmió temprano pero después la veo en el video y de la mano”, escribió en su cuenta de Twitter Ramiro Benítez, el novio traicionado, haciendo referencia a la actitud de su novia y replicando a su vez la grabación él también. En menos de un día, el tuit del joven superó los 81 mil me gusta y consiguió más de dos mil interacciones.

Descubrió que su novio la engañaba gracias a un pequeño detalle en una selfie

A fines del año pasado, al igual que como sucedió en Corrientes, una imagen valió más que mil palabras. En esa oportunidad una mujer descubrió la infidelidad merced a una selfie que le mandó su ahora expareja y la viralizó en TikTok.

La chica de 24 años estaba saliendo hace cuatro con su novio, pero la relación llegó a su final cuando él le mandó una foto desde el auto. A primera vista no tenía nada extraño, pero al mirar en detalle la joven encontró la prueba del crimen. “La única vez que mi novio de cuatro años me manda un snapchat me estaba engañando”, escribió Sydney. La cuenta que compartió el video preguntó “¿qué harían si descubrieras a tu novio infiel vía Snapchat?”. Tras ver en el reflejo de los anteojos de sol de su pareja las piernas de una mujer se dio cuenta que la estaba engañando.