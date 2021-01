Robaron un millón de pesos de una concesionaria en Corrientes

La fiscal Correccional, Andrea González comentó lo sucedido en la concesionaria Citroën de avenida Independencia. En la madrugada del martes, dos personas ingresaron a la concesionaria y tras intimidar al sereno se llevaron una suma de más de $1.000.000 (un millón de pesos). La doctora González comentó que “dos personas ingresaron a la concesionaria y sustrajeron la suma de más de un millón de pesos sin ejercer ningún tipo de violencia, es lo más llamativo para nosotros”.

“Salieron por un portón, no rompieron nada, sacaron una traba que tenía el portón y salieron por ese lugar”, adelantó. “Se están analizando las cámaras de seguridad donde se observa el movimiento de las dos personas que menciona el sereno, en la investigación trabaja la División Metropolitana a cargo del comisario mayor Ramón de la Cruz Barrios”, mencionó. Según las cámaras de seguridad ambas personas habrían arribado en una motocicleta y tras intimidar al sereno con arma de fuego ingresaron sustrayendo del interior de la concesionaria una suma de dinero que sería de más de un millón de pesos ($1.000.000)”.

Para la fiscal del caso “hay posibilidades que las personas que ingresaron conocían los movimientos de la concesionaria dado que en este caso puntual todo se encontraba ordenado, no puedo afirmarlo pero es de sentido común dado que siempre cuando suceden estos hechos revuelven todo. Acá fueron a un lugar en concreto y sacaron la plata. No tenemos detenidos”, finalizó.