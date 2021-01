Retorno a clases: una presencialidad gradual y segura

Después de la reunión con el ministro Nicolás Trotta y la publicitada vuelta a clases, “pedimos una presencialidad gradual y segura”. Lo sintetizó secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (ACDP), José Gea, sobre el planteo realizado al ministro de Educación de la Nación.

Desde Sudamericana, Gea reconoció que “si no están dadas las condiciones en las escuelas, qué seguridad nos dan si por ejemplo no hay agua”, entre otras cuestiones estructurales.

El secretario general de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales, se refirió a las condiciones de la sanidad en los establecimientos, docentes y alumnos. El secretario general José Gea, destacó la importancia del protocolo sanitario para la vuelta a clases en la provincia:

“Nosotros desde ACDP privilegiamos la vida, no solo de los docentes sino también la de los alumnos”, explicó.

“La idea es tener la presencialidad en este ciclo lectivo 2021, estamos trabajando en las condiciones de los edificios y de los docentes”, detalló.

“Hay una propuesta ya echa, vamos a ver qué sucede de aquí al 1 de marzo”.

“A medida que la vacuna ingrese al país, después del personal sanitario y de seguridad están los docentes”.

MENORES DE 17 AÑOS Y DOCENTES MAYORES DE 60 AÑOS

“Los chicos son transportadores de un porcentaje muy bajo del virus, tienen poco riesgo de contraer la enfermedad”, explicó.

“Los docentes mayores de edad, van a estar exceptuadas de forma virtual”.

“Vamos a tener la posibilidad que los docentes suplentes puedan transitar la posibilidad de trabajo”, informó.

“El año pasado vimos muchos inconvenientes y ellos fueron los que más sufrieron sobre todo en lo económico”.

“Estamos trabajando con una propuesta de régimen de permisos y licencias para las personas de riesgo”, explicó.

“Organizamos para que el regreso a las aulas sea paulatino y seguro, porque estamos descubriendo todavía como ataca el virus”, mencionó.

“Hay otras sepas, olas es un virus muy maligno por llamarlo de alguna manera”, finalizó.