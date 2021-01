Reina la inseguridad: en Itatí la policía no existe (Imágenes)

“La verdad es que acá la fuerza no existe”, lo aseguran familiares y amigos que marcharon esta tarde por el joven asesinado en Itatí. Orlando Esteban Merlo de 21 años, fue ultimado en el ex muelle de una puñalada en el corazón. Vecinos y familiares se acercaron a la comisaría en búsqueda de una respuesta y reclamaron justicia.

“¿Por qué no sale esa guardia que no estaba esa noche?”, reclamó una de las allegadas a la víctima fatal y luego otro joven afirmó que “la única ley que se aplica acá es la de la justicia por mano propia, la ley de la fuerza de seguridad no existe, siempre pagan los más pobres, siempre encuentran a quién hacerle pagar”. Otros gritos afirmaban que “todos saben lo que pasa”. El grupo de personas alzó la voz y aplaudió ante la atenta mirada de la Virgen de Itatí desde las alturas de la Basílica.

MARCHA POR JUSTICIA

Bajó la consigna “Justicia por Orlando”, familiares y amigos realizaron hoy una marcha por las calles céntricas, llegando hasta la Comisaría de Itatí, exhibiendo carteles, pancartas y haciendo sonar las bocinas. El joven Orlando Merlo de 21 años, falleció en la madrugada del domingo 24 de enero, por una herida de arma blanca. El lamentable hecho ocurrió en la zona del ex muelle. El presunto autor fue detenido.

Este miércoles (27/01), marcharán nuevamente. A las 17:30 se concentrarán en la garita.