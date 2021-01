Realizarán más estudios a la dentista que ya había tenido coronavirus

Sería el primer caso de reinfección de Covid en Corrientes. Si bien faltan más pruebas de laboratorio para entender el caso de la directora del Hospital de Tabay, desde el Comité de Crisis piden a la población para no bajar la guardia aun después de superar la enfermedad, porque estos casos ya se han dado en otros lugares. “Es un caso que está en estudio, por el tema de que ella ya había tenido covid y también se llegó a vacunar. La reinfección por covid está descripta, sobre todo cuando el paciente no genera un número importante de anticuerpos. Hoy todavía hay circulación viral en Capital, transmisión, contagio”, indicó la Dra. Claudia Campias (MP 3.340), integrante del Comité de Crisis Provincial.

“Hay personas que tienen cargas virales bajas y otras muy altas. Por eso hay una gama de síntomas, desde el asintomático hasta las personas que tienen fallas respiratorias”, agregó. “Por todo esto, a ella se le van a hacer estudios. Ya estamos trabajando para eso en el Laboratorio Central. La doctora actualmente se encuentra bien, haciendo el aislamiento correspondiente”, refiriéndose a la doctora Mirta Yaguedú, directora del hospital de Tabay.

“Lo importante de esto es que se tome conciencia que hay que seguir cuidándose, incluso habiendo tenido la enfermedad. No hay que bajar la guardia”, reflexionó. Campias aclaró que hasta no tener todos los estudios complementarios de laboratorio que se harán a la paciente, no pueden confirmar fehacientemente la reinfección. “Seguramente se mandarán algunas muestras a Buenos Aires, para estudiar el caso. Toda reinfección entra en una investigación, se debe informar al Ministerio de Salud de la Nación. Es todo un circuito que se debe pasar para confirmar o descartar el caso como reinfección”, cerró.