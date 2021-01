Prefabricadas: escribana asegura no tener relación con estafas

La escribana Verónica Sanabria, pidió su derecho a réplica tras ser acusada por una de las damnificadas de una estafa de las casas prefabricadas en Corrientes. “Me están involucrando en algo que no tengo nada que ver, yo certifiqué la firma de las personas que realizan el acto, se supone que ellos habían arreglado el contrato”, declaró. La notaria aclaró que no tiene vinculación con el hecho delictivo y aseguró que iniciará acciones legales contra las personas que la relacionen con este caso.

Verónica Sanabria es la escribana que fue acusada por una de las damnificadas por el estafador de las casas prefabricadas en Corrientes y ante esta acusación la profesional pidió su derecho a réplica y aclaró que “ya hice la denuncia ahí me enteré que no soy la única escribana que certificaba las firmas de los contratos, me están involucrando en algo donde no tengo nada que ver”. Explicó qué se trata la certificación de una firma y detalló que “la certificación de la firma es un instrumento privado, el escribano se limita a certificar la firma, que esa firma es de la persona que comparece y realiza el acto con ambas partes; se supone que ellos habían arreglado de qué se iba a tratar el contrato que es un arreglo que hacen entre las partes, yo certifiqué las firmas del contrato que lo traía el señor Abraham”.

“Cuando se les tomaba las firmas se entendía que ya habían pactado de qué se trataba el negocio y yo me limitaba a constatar que la firmas eran de las personas involucradas”, remarcó. Consultada sobre si certificaba la validación de los contratos la escribana respondió: “No. No, porque eso es un acuerdo de partes y yo no formo parte del contrato, es lo que le da un respaldo legal y público: la certificación de firma avalando que las firmas son de esas personas”.

Sanabria se expresó si se siente víctima de lo que ocurrió: “si lógico que sí, porque aparte a mí también me quedo debiendo mis honorarios y me afecta más que nada los escraches que me están haciendo con nombre y apellido queriendo involucrarme a mí en una situación en la que yo también soy víctima”.

Aclaró que “entiendo la situación de los damnificados y me parece perfecto que hagan la denuncia que corresponda, pero tampoco que estén involucrando a gente que no tiene nada que ver, porque como ya dije a mi me están afectado con toda esta situación”.

CÓMO SE INICIÓ EL TRABAJO CON ABRAHAM

La profesional recordó cómo conoció a Ángel Damián Abraham, detenido por estafar a varias personas con el sueño de la casa propia. “Se presentó solicitando mis servicios, en un principio él tenía la intención de crear una sociedad con el fin de armar una constructora, después no se llevó a cabo y dijo que él armaría los contratos, los documentos estaban conforme a las pautas legales, no era un contrato que no se ajustaba a lo que dice la ley”. Otra de las cuestiones sobre las que habló tiene que ver con las veces que fue junto a Abraham a los domicilios de los clientes e indicó que “dependía del caso, había un matrimonio mayor y con el tema de la pandemia se ha tomado la firma en algunos domicilios, sino eran en sus oficinas o en la mía”.

En cuanto al número de contratos de los que participó en la certificación de firma dijo no recordar pero aclaró que “fueron varios, yo entiendo que cada una de las partes de un contrato sabe cuál es el compromiso que está asumiendo con la otra parte”.

ACCIONES LEGALES

“A muchos de los damnificados que se presentaron en mi oficina se les explicó que participé en la certificación de firma y es decir que abalo que esas firmas sean de las personas que dicen ser quienes son y lo constato con el DNI”, manifestó e informó que “denuncie al señor Abraham y ahora con todas las publicaciones iniciaré acciones legales a las personas que sigan nombrándome y relacionándome con esta situación porque es algo que me está perjudicando”.

“A mí él me quedo debiendo plata y me presenté en Delitos Complejos aclarando la situación y poniéndome a disposición de la Justicia para lo que necesiten”. Puntualizó que “el trato que tenía con él era cuando tenía que certificar la firma en un contrato, trabajé desde julio a los primeros días de diciembre, porque cuando empezó a saltar todo esto yo también lo llamé y le dije que no trabajaría más con él y que quería que me pague lo que me debía de honorarios”. Otra de las preguntas que la escribana respondió tuvo que ver sobre si algunos de los damnificados habían presentado una denuncia en su contra y aseguró que “hasta ahora no me llegó ninguna denuncia” y recalcó que “ahora con este tema que en los medios sale mi nombre le pedí a mi abogado que inicie acciones legales contra todas aquellas personas que me involucren en esta situación”.

“Espontáneamente me presenté en Delitos Complejos, allí me dijeron que era probable que en la instancia judicial tendría que declarar y le contesté que si tenía que hacerlo lo haría y ahí me tomaron la testimonial, pero que yo sepa no hay ninguna denuncia en mi contra”, puntualizó.

NO SE OMITIERON DATOS PROFESIONALES

Tras una de las acusaciones que una víctima de la estafa realizó con respecto a que en los contratos no figuraba el número de matrícula de la escribana Verónica Sanabria, la profesional afirmó que “si ellos leen la certificación de firma en la foja notarial está el nombre completo, el número de matrícula y la dirección de la oficina, por eso aclaro yo puedo entender la situación de los damnificados pero que tampoco estén ensuciando a todo el mundo porque decir que desconocían datos míos no lo pueden hacer porque en la nota notarial está toda la información”.

“Me limité a tomar la firma que es lo común en todo las firmas, si como escribano tenemos que hacernos cargos del cumplimiento de los contratos no se podría porque las partes son las que se comprometen a cumplir el contrato, mi intervención solo fue para certificar la firma”, concluyó.