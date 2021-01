Prefabricadas: cómo operaba el estafador de casas

El hombre de apellido Ángel Damián Abraham decía ser representante de la empresa “Tu Casa en Cuotas Corrientes“. Cobraba una base de 520 mil pesos y te construía tu vivienda en tres meses. El cliente debía tener su terreno y la supuesta empresa se encargaba del resto. Una vez que concretabas el anticipo, comenzaba la pesadilla. Paula Rojas es una de las damnificadas por el estafador de las casas prefabricadas en Corrientes. La empresa ofrecía viviendas con piscinas a un precio muy tentador, vendiendo sueños y jugando con la ilusión de las familias que sueñan con tener su propio hogar. Contó cómo “operaba” Abraham, un hombre oriundo de Buenos Aires que decía ser representante de la empresa “Tu Casa en Cuotas”, en Corrientes. “Todo es muy creíble, de la forma en la que se mueve, todo muy bien organizado. La verdad es que no dudas en ningún momento”, arrancó Paula desde Sudamericana.

“Tu Casa en Cuotas Corrientes” publicitaba en redes sociales. El supuesto representante de la firma se presentaba a las reuniones con un escribano público dándole más seriedad a la empresa. Ofrecía viviendas a un valor aproximado de 530 mil pesos, con un anticipo de 200 mil pesos y cuotas de 10 mil. Los clientes debían entregar los 200 mil y allí comenzaba la construcción – la cual demoraba unos 3 meses. La pesadilla se iniciaba luego de hacer el anticipo. Ángel Abraham no contestaba ni las llamadas ni los mensajes y se escudaba en los problemas por la pandemia o los corralones.

Una escribana que tiene un estudio en la Capital, era quien certificaba la documentación. “En el contrato aparece una escribana, está verificado su domicilio y lo único que no aparecía era su matrícula porque ella no se hacía responsable”. En el terreno de Paula sólo hicieron cuatro postes por todo el dinero entregado. Además, se robaron unas palas que ella misma había puesto porque los albañiles no contaban con las herramientas. “Hice la denuncia, me di cuenta que este señor estaba apañado porque se movía libremente y había estafado a varias personas”, advirtió.