Parte otro vuelo para buscar la segunda dosis de la vacuna rusa

Este jueves a las 21:00 despegará otro avión con destino a Rusia y se estima que el sábado regrese al país. El primer componente de la vacuna rusa ya se está aplicando en todas las provincias. Finalmente, hoy a las 21 horas partirá rumbo a Moscú el avión que traerá al país la segunda dosis de las 300 mil vacunas que llegaron el 24 de diciembre. Aterrizará en suelo nacional el sábado al mediodía y permitirá continuar con el plan de inoculación planificado por el Gobierno para frenar el avance del coronavirus en Argentina.

Según detalló el presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani el vuelo tendrá una duración de 40 horas aproximadamente y estará integrado por un total 20 personas “para poder desarrollar la operación sin paradas técnicas”. Aunque todo indicaba que los próximos viajes iban a ser a Corea del Sur o India, donde se estaría produciendo la vacuna rusa para el mercado argentino, el Gobierno puso en marcha un plan de viaje para regresar a la capital rusa.

Hasta el momento, un reporte difundido por Nomivac (Registro Federal de Vacunación Nominalizado) detalla que ya se inocularon un total de 138.218 personas en 477 localidades de todo el país, todas ellas pertenecientes al personal de la salud. A su vez, Buenos Aires es la provincia con más cantidad de personas vacunadas, con un total de 46.670 personas, seguida por Córdoba (14.123), Santa Fe (8.582) y la Ciudad de Buenos Aires (7.950).

Las 300 mil dosis que llegaron en diciembre fueron almacenadas en un predio de la empresa Andreani y recién comenzaron a ser aplicadas al personal de salud el martes 29 de ese mes. En ese lote de vacunas, la provincia de Buenos Aires recibió 123.000 dosis; Santa Fe, 24.100; la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 23100; Córdoba, 21.900; Tucumán, 11.500; Mendoza, 11.100; Entre Ríos, 10.100; Salta, 8300; Chaco, 7700; Corrientes, 6700; Santiago del Estero, 5900; Misiones, 5200; San Juan, 4700; Jujuy, 4600; Río Negro, 4400; Neuquén, 3600; Formosa, 3400; San Luis, 3300; Chubut, 3000; Catamarca, 2800; La Rioja, 2600; Santa Cruz, 2400; La Pampa, 2300 y Tierra del Fuego, 1300.

Si las promesas provenientes de Rusia se cumplen, antes de fin de mes deberían llegar 5 millones de dosis de la Sputnik V. “Sobre el final de enero tenemos 4 millones de la primera dosis y 1 millón de la segunda dosis”, lanzó el presidente Alberto Fernández en la última entrevista del 2020. El cronograma inicial está sujeto a la capacidad de producción de las plantas. La primera etapa del plan termina a fines de febrero. Para entonces, deberían haber llegado casi 20 millones de dosis para vacunar a 10 millones de argentinos. Para eso se necesitan al menos 20 vuelos de Aerolíneas, aunque la cifra depende de la disponibilidad de vacunas.

Esta semana Ceriani confirmó el vuelo desde su cuenta de Twitter minutos después que la viceministra de Salud Carla Vizzotti tuviera que dar marcha atrás con su dichos sobre la posibilidad de retrasar la segunda dosis. “En los próximos días, según lo planificado, llegarán 300 mil dosis del segundo componente, para completar los esquemas de vacunación iniciados. Luego, continuará el cronograma de entrega hasta completar el 100% de las dosis adquiridas, de ambos componentes, tal como se informó”, dijo vía redes sociales.

El plan de Vizzotti había sido cuestionado por los expertos y hasta el presidente consideró que cometió un error al sugerir que se iba a priorizar la primera dosis. Pero no lo hizo en público. Otro funcionario que recientemente se expresó con contundencia sobre el tema fue el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós. Y fue tajante: “La Sputnik V tiene un componente 1 distinto a un componente 2, por eso no se puede aplicar esa estrategia. No es un debate que aplique. No se puede hacer lo que dijeron”.