Paro del transporte: la maña empresarial de todos los meses

Ante la amañada postura de la patronal, de “hacerse los pobres” para no poder pagar sueldos y esperar la “bendición estatal” hecha millones, de nuevo -como todos los meses- la UTA Corrientes en estado de alerta anunció medidas de fuerza. Esta semana, más que presurosamente, los concejales del oficialismo aprobaron un aumento del boleto. No sirvió de nada -solo para ellos-, el servicio sigue siendo un caos.

Este jueves vence la fecha de pago del sueldo de los trabajadores, hasta el momento nadie respondió por los subsidios estatales de los trabajadores del volante. Un servicio que deja pingües ganancias a los empresarios, solventado con dinero del Estado. “Así cualquiera es empresario multimillonario”, se escuchó nuevamente.

Ante esa situación de incertidumbre los conductores están en “estado de alerta” si este jueves no pagan el sueldo a los empleados, desde el primer servicio del viernes no saldrían en circulación adelantaron.