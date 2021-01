Obras en Paso de los Libres: quieren peritar los pavimentos “finos”

Luego que se conociera que un importante tramo de la Avenida Salvador Di Tomaso en Paso de los Libres, fue cimentado con un espesor (8 cm) menor a lo establecido (12 cm), las actuales autoridades municipales analizan solicitar un peritaje aquellos dudosos pavimentos, que fueron ejecutados durante las anteriores gestiones radicales. El cimentado, ahora sospechado de un fraude al erario público, tiene una altura de solo 8 centímetros, cuando debía tener 20 de espesor. La irregularidad involucra a la Empresa DALANEMA, responsable del volcado del hormigón; a José Chelo Sincovez, ex secretario de Gobierno Municipal, y al ex intendente Eduardo Peteco Vischi, actual diputado provincial por la UCR. Todo se descubrió cuando se tuvo que reparar un paño construido hace solo 4 o 5 años. Finalmente se tuvieron que levantar un total de 8 lozas de 4 x 4 metros, al advertirse que el espesor no tenía la medida reglamentaria. Una Comisión del Concejo Deliberante, iniciará una investigación. No es el único punto de la ciudad, donde trabajo DALANEMA, casualmente propiedad del suegro de Sincovez.