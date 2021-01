Nuevos casos de coronavirus en el plantel de San Martín

Los jugadores Javier Saiz y Franco Méndez dieron positivo de coronavirus y no estarán en San Martín de Corrientes, que reanudará la acción en la Liga Nacional. Saiz y Méndez arrojaron “resultado positivo” en coronavirus y no estarán a disposición del plantel de San Martín de Corrientes, que no viajará a Buenos Aires ni reanudará este miércoles la competencia en la Liga Nacional de Básquet (LNB). La institución rojinegra comunicó, a través de sus canales oficiales que el escolta Franco Méndez (18 años) y el ala pivote Javier Saiz (26), dieron “positivo”, luego de los testeos PCR a los que se sometieron en las últimas horas. “Los dos jugadores permanecerán en sus domicilios, cumpliendo con todos los protocolos y seguimiento médico hasta recibir el alta”, sostuvo el club correntino. También están contagiados del virus de la Covid-19 el asistente técnico Gabriel Revidatti y el kinesiólogo Milton Cardozo.

San Martín, ubicado en la posición de escolta con una marca 14-4, tenía previsto reanudar oficialmente el torneo enfrentándose este miércoles a Instituto de Córdoba, en el estadio de Obras Basket. Pero la delegación correntina -con permiso- no viajará hasta nuevo aviso.