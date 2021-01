No están dadas las condiciones para regresar a las escuelas

“Es imposible que los docentes vuelvan a las escuelas el 12 de febrero. El Gobierno Provincial debe presentar un plan de inversión para poner en óptimas condiciones sanitarias, ambientales y estructurales los 1.500 edificios escolares que están abandonados hace un año”, señaló Fernando Ramírez del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de Corrientes. Explicó que “en las actuales condiciones de insalubridad en las que están las escuelas y en medio de brotes de contagio de Covid-19 en la mayoría de las ciudades, no se puede asegurar que el 1 de marzo comiencen las clases presenciales en Corrientes”. SUTECO demanda Paritaria Provincial para debatir aumento de sueldo y mejores condiciones de trabajo.

El Sindicato Único de Trabajadores de la Educación SUTECO Corrientes realizó una reunión ampliada por videoconferencia de su Junta Ejecutiva Provincial, secretarios generales, afiliados y docentes en general para debatir sobre “el inicio del ciclo lectivo 2021 (presencial y/o virtual); demanda de aumentos salariales; mejores condiciones laborales, sanitarias, ambientales y de infraestructura de las escuelas”, entre otros temas.

Para el SUTECO, “el lugar natural de docentes y alumnos es la escuela”; pero lo que se debe discutir son “las condiciones epidemiológicas, ambientales, salubridad, prevención y protocolos sanitarios que se deben cumplir para cuidar la vida de todos”, explicó el secretario general Fernando Ramírez. Para el titular del sindicato “es imposible que los docentes vuelvan el 12 de febrero a las escuelas”, por el estado de deterioro y abandono en el que se encuentran los establecimientos. “Antes de exigir a los docentes regresar a las escuelas, el Gobierno Provincial debe presentar un plan de inversión para poner en óptimas condiciones sanitarias, ambientales y estructurales más de 1.500 edificios escolares que están cerrados y abandonados hace casi un año”.

El secretario general anticipó que presentarán “un pedido formal de prórroga de la presentación de directivos y docentes”, hasta que todas las escuelas estén en óptimas condiciones sanitarias, de infraestructura y con protocoles preventivos seguros para recibir a los trabajadores de la Educación. “En las actuales condiciones de insalubridad en las que están las escuelas y en medio de brotes de contagio de Covid-19 en la mayoría de las ciudades de la provincia, no se puede asegurar que el 1 de marzo vayan a comenzar las clases presenciales en Corrientes”, reiteró Ramírez. Señaló que “con la pandemia vigente y sin inmunización a docentes y alumnos; no podemos volver a las escuelas en las condiciones precarias que siempre volvimos. No se puede volver a deterioradas con 45 alumnos cada uno, a escuelas con baños clausurados, sin agua, sin protocolo sanitario probado”, amplió.

Otro de los temas centrales fue “la urgente mejora de los salarios” y la convocatoria a Paritaria Provincial Docente, para discutir “mejores condiciones de trabajo”.

SUTECO demandó al Gobierno Provincial “comenzar, de manera urgente, las negociaciones por mejoras salariales y laborales para el reinicio del ciclo lectivo; que puede ser de manera virtual hasta que las escuelas estén en condiciones y si la situación epidemiológica lo permite. Hoy el salario testigo docente en Corrientes está en $23 mil más plus, con una canasta familiar que supera los $51 mil”, comparó el titular de SUTECO.

La Justa Ejecutiva del SUTECO recordó que “en 2020 más de 55% de los alumnos y más del 24% de los docentes tuvieron serios inconvenientes para el acceso a conectividad y a dispositivos con fines educativos. Hay que mejorar esas condiciones materiales en 2021 para garantizar que todos los alumnos y alumnas puedan acceder a la educación en Corrientes”.