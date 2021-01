Nahuel: vecinos del joven baleado de 22 años exigen justicia

Aseguran que el ex comisario es conflictivo en el barrio. Los vecinos quieren que la pareja se vaya del barrio, ya que temen por su seguridad y la de sus hijos. El caso del joven Nahuel Pedemonte de 22 años, baleado en las 60 viviendas del barrio Hipotecario (Molina Punta) por un vecino el ex policía Cirilo Comisario, tiene impactados y movilizados a los vecinos. Víctima y victimario viven en la misma peatonal, una casa frente a la otra. Todo habría comenzado por la presencia de un perro, algo que molestó a la esposa del agresor. “Los chicos estaban parados acá en la peatonal y, en un momento, salió la señora a insultarlo porque estaba frente a su casa. Ellos se corren un poco, pero ella subió a su balcón y lo seguía insultando y les tiró un balde de agua. Él (Nahuel) se quedó parado y no le contestaba más que sí o bueno, intentando no hacerle caso”, comentó Romina, vecina y testigo del hecho.

La casa del joven herido queda frente a la del agresor. Hoy un vehículo de la Policía custodia la casa del autor del disparo, un ex comisario. “Después de un rato la señora entró a su casa y no pasó más de dos minutos, salió el hombre con un arma y le pegó un tiro a Nahuel. Sin mediar palabra. Nahuel cayó”, detalló.

Otra vecina comentó: “Escuché el ruido del disparo y salí corriendo a ver. Yo vivo en la esquina. Lo encontré a Nahuel tirado. A los segundos llegaron los amigos de él. La ambulancia tardó. Los chicos quisieron entrar a la casa del hombre y empezó de nuevo a los tiros y después salió a amenazarnos desde el balcón. Yo le gritaba que pare, que no sabíamos qué le había pasado al chico”.

“Entonces se metió en la casa. En eso llegó la policía y les pedimos que uno al menos quede a cuidar, porque sabíamos que se iba a ir. Por el accionar de los vecinos no se fugó. Subió luego con su mujer a la terraza y ella negociaba con la policía, desde su celular”, indicó. “Después vino su abogado y lograron que se fugue, porque pidieron para entregarse que nos metamos a nuestras casas, y eso aprovecharon para irse”, agregó. “Ellos son muy problemáticos, tiene conflictos con la mayoría de los vecinos. Queremos que se vayan del barrio y no vuelvan. Todos tenemos hijos y a cualquiera nos podría tocar. No vamos a parar hasta que se haga justicia”, agregó Romina.

“A una vecina casi la mata a golpes. Durante mucho tiempo la chica tenía que ir con guardia policial a trabajar, por miedo a que el señor salga y la vuelva a golpear. Pero ahora dicen que no hay causa contra el comisario y es porque está encajonada la causa”, comentó otra de las vecinas.

A las 20:30 de hoy los vecinos tienen planeado juntarse en la casa del joven para realizar rezos pidiendo por su salud.

DESCONFÍAN DE LA COMISARÍA

Los vecinos creen que desde la Comisaría apañan al violento.

“Romina y otra vecina fueron a la Comisaría 17ª a declarar lo que vieron, lo que pasó. Mientras el violento se paseaba por el lugar. No estaba detenido. Las miró con una sonrisa, intimidándolas”, aseguró otra vecina. “Nos cansamos de hacer denuncias en la 17ª, no nos la toman. Siempre hacen exposición”, indicó indignada. “Este tipo está de vacaciones ahí en la comisaría”, agregó muy molesta la vecina. “Queremos que la esposa también esté presa, porque ella es la que incita al marido”, finalizó.