Nahuel: La herida impactó en una de las vértebras

“La herida impactó en una de las vértebras y veremos si el daño es permanente”. Lo informó Salvador González Nadal, director del Hospital Escuela. El joven baleado por un expolicía se encuentra en terapia intensiva y presenta una herida en la espalda al nivel de las tetillas lo que probablemente pueda producir parálisis desde la zona del pecho hacia abajo. Nahuel Pedemonte fue herido en la noche del sábado por un disparo ejecutado por un expolicía, identificado como Cirilo Comisario, en el barrio Molina Punta de la capital correntina.

“Continúa internado en terapia intensiva, presenta una herida en la espalda a nivel de las tetillas y le produjo una lesión que probablemente pueda producir la parálisis desde la tetilla hacia abajo y conservar movilidad y sensibilidad desde las tetillas hacia arriba.”, explicó González Nadal. “Está lucido, estable. Descartada la opción quirúrgica. No hay restos de proyectil”, agregó. “Entre hoy y mañana podría salir de terapia intensiva, seguir evaluando la condición neurológica de esta herida que impactó en unas de las vértebras y produjo este daño. Veremos si es permanente o no”, adelantó.

BALEADO POR EXPOLICÍA

El calvario de Nahuel y su hermana empezó hace un año

Malvina Pedemonte recordó que los problemas con el ex agente y su pareja comenzaron hace un año cuando los amenazaron con matar a sus perros. El joven de 22 años podría quedar cuadripléjico.

Nahuel Pedemonte fue herido de un disparo ejecutado por un expolicía, identificado como Cirilo Comisario, en el barrio Molina Punta de la capital correntina. Su estado es crítico ya que la bala continúa alojada en la zona de la columna.

“Nahuel está terapia intensiva en coma inducido, no tenemos muchas noticias desde Hospital Escuela. No tenemos contacto directo con los doctores, solamente sabemos que sigue con la bala en el cuerpo, con un pulmón perforado. Esta complicada la columna porque tuvo daño en la médula”, dijo Malvina Pedemonte, hermana de Nahuel.

“Neurológicamente creemos que está bien, yo no estaba en Corrientes cuando pasó. Él estaba solo en casa con unos amigos y me empezaron a llamar todos los vecinos y ahí me enteré lo que pasó y al otro día vine”, contó. Familiares, amigos y vecinos marcharon esta mañana por calle Santa para pedir justicia y se dirigieron hasta Casa de Gobierno.

“Me recibió el subsecretario de Seguridad porque el ministro no estaba, pero un ratito, antes de la marcha, empezaron a llamarme varias personas del Gobierno. Nos dijeron que tenemos que esperar, iban a hacer lo posible pero que no pueden hacer nada porque está en manos de la justicia”, señaló Malvina.

Incidentes previos con el expolicía y su pareja

“Empecé a tener problemas después que falleció mi mamá hace un año. Quedé viviendo sola con mi hermano y empezaron los problemas con la señora. El tema es con la pareja, pedimos justicia para que los dos paguen lo que le hicieron a mi hermano”, aseguró. “Vivimos en una peatonal, no podíamos estacionar autos, no tenemos garage y vivimos enfrentados, no podíamos tener plantas porque nos arrancaba, no podíamos sacar a nuestros perros que están encerrados, tuvimos que hacer un muro alto. Cuando nos visitaban mis sobrinos no podían jugar en la vereda”, contó.

“Hoy me arrepiento de no haber hecho la denuncia de todas las veces que la señora me amenazó con matar a los perros y que me iba a agarrar de los pelos”, manifestó finalmente.