Muerte del diez: se filtró el chat de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov

Mientras moría Diego Maradona. Un mensaje en particular llamó la atención de los investigadores, ya que el médico pareciera no mostrarse tan interesado por la salud de su paciente, sino en su imagen. A poco más de dos meses de su muerte, y en medio de la investigación por un posible homicidio culposo por negligencia o impericia médica (entre otras cosas, el Diez consumía para su tratamiento un peligroso coctel de medicamentos, lo cual debería haber sido detectado por los profesionales que lo atendían), se dio a conocer una conversación entre el neurocirujano Leopoldo Luque -principal acusado- y la psiquiatra Agustina Cosachov, en el momento que estaban reanimando al ex futbolista. Según lo publicado por el periodista Martín Candalaft de Infobae, llamó la atención un mensaje en particular de Luque, teniendo en cuenta el duro momento que estaba atravesando.

Pese a que podrían haber hablado por teléfono, durante el momento que los médicos buscaban reanimar a Diego, la psiquiatra y el neurocirujano chatearon vía WhatsApp, como así también se mandaron audios. Mientras ella fue la que encontró a Maradona sin pulso y frío en su habitación de la casa de Bella Vista; mientras él, como no tenía una visita programada, se encontraba en su consultorio. Cuando se entera de la grave situación de su paciente, decide salir inmediatamente a su casa, pero estaba a unos 40 minutos. “Decime si está vivo”, es lo primero que le reclama Luque en el chat. Cosachov, en la casa, notablemente más nerviosa y asustada le responde: “No sé Leo, está en paro. Lo están reanimando. Dios quiera”. Para ese momento tanto Cosachov -como el psicólogo Diaz que también trataba al Diez- estaba afuera de la habitación del ex DT, y adentro los médicos de la ambulancia que intentaban reanimarlo con RCP.

Durante esos momentos, Cosachov se muestra alterada, en contrapunto con Luque, quien estaba sumamente calmado y resignado. “Me tiembla todo, por ahora lo están reanimando”, sigue la psiquiatra y el neurocirujano le advierte que está en camino al lugar. Segundos más tarde el intercambio de mensajes es más intenso. Ella vuelve a poner al tanto al médico de lo que pasa adentro de la habitación: “Le hicimos RCP durante 15 minutos. Está viniendo otra ambulancia ahora. Lo están intentando intubar. No dicen nada”. “No respiraba, no tenía pulso. Parecía muerto, Leo”, le agrega, buscando explicarle el cuadro con el que se encontró. Pero en el medio de la angustia se preocupa por la seguridad vial de su compañero y le recomienda que vaya tranquilo por la autopista.

Pocos de menos de dos minutos después, llega una nueva seguidilla de mensaje de texto al celular de Luque enviados por parte de Cosachov: “Leo lo están reanimando pero nada. Nada. No lo pueden trasladar porque no sale del paro”. Acto seguido llega la respuesta del médico que sorprendió a los investigadores teniendo en cuenta que la hizo en el momento exacto en el que su paciente, el ídolo más importante del mundo, probablemente estaba agonizando. Es así que Luque le escribe a Cosachov: “Avisame si están enojados con nosotros”. En los audios previos y posteriores a la muerte de Maradona y en el resto del peritaje que aún sigue siendo analizada en la Fiscalía General de San Isidro en el marco del expediente a cargo de la fiscal Laura Capra y bajo la coordinación del fiscal general John Broyad hace más de un mes y en turnos de 14 horas diarias se nota claramente una preocupación mayor de los profesionales por su estatus y posición ante la sociedad y ante lo que ellos llaman “los jefes” que por la salud de Diego.

La conversación finaliza cuando Cosachov le anuncia el peor final: “Murió Leo”, escribe ella. “Ok” es la respuesta de Leopoldo Luque al mismo tiempo que aclara que llega en 30 minutos.

