Molina Punta: ladrón recibió feroz golpiza al entrar a una casa

“Agárrate, porque la próxima no lo vas a poder contar“: ladrón recibió una golpiza al entrar en una casa. El delincuente fue detectado cuando se encontraba dentro del domicilio. Y terminó siendo atrapado por el propietario de la vivienda, que le terminó propinando una feroz golpiza. Ocurrió en el barrio capitalino del Molina Punta, en horas la madrugada del martes cuando los dueños del inmueble no se encontraban en el lugar.

“Un vecino vino a avisarnos que en mi domicilio estaban entrando a robar. Mi pareja se va corriendo a ver si podía agarrarlo y se encontró con esta ‘rata de mierda’ adentro de mi casa haciendo perjuicio y preparando las cosas para llevar”, comentó Florencia Vargas sobre la situación que le tocó pasar junto con su novio.

Dijo que “lo que ni se imaginaba es que íbamos a ir a encontrarlo con la mano en la masa. Y agárrate mal nacido porque lo que ayer (martes) comiste, la próxima no lo vas a poder contar”. El ladrón, identificado con el alias El Gordo Agustín, terminó siendo detenido por la policía, pero al siguiente día recuperó su libertad.