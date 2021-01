Messi y un contrato que arruina al Barcelona

Lionel Messi y un contrato multimillonario que “arruina al Barcelona”. Se trata de una investigación publicada por el diario El Mundo, que reveló los números rojos del club español debido al contrato de Lionel. Messi cambió la historia del fútbol, como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos, en un mano a mano con Diego Maradona. El jugador rosarino hizo casi toda su carrera en España, más precisamente en el FC Barcelona, y el club catalán ha conseguido una increíble cantidad de títulos desde su llegada a la Primera del club.

No es para menos: la Pulga rompió todos los récords con el club catalán. Pero no todas son buenas noticias en torno al jugador, y así lo reveló una reciente investigación. Según el periódico español El Mundo, Lionel Messi tiene un “acuerdo faraónico que arruina al Barcelona”, de nada más y nada menos 555 millones de euros en cuatro años.

El 7 de marzo habrá elecciones en el culé y la economía es una de las grandes preocupaciones de cara al futuro, sobre todo después de conocerse la semana pasada la publicación del balance económico. El 2020 no fue un año solo marcado por la pandemia, sino por la intención del mejor futbolista de la actualidad de marcharse del Barcelona, su burofax, la pésima relación con Bartomeu (ya dejó su cargo), la llegada del holandés Koeman al banquillo y la salida de su amigo Luis Suárez. “La lectura de las cláusulas muestra la servidumbre del ex presidente Josep María Bartomeu ante la estrella. Los más de 500 millones de costo son la mitad de su deuda. Gana el casi el doble de lo que cuestan el básquetbol, el balonmano y todo el resto de secciones del club”, indica el medio en su investigación.

Agregan que “el contrato del argentino Lionel Messi con el FC Barcelona asciende a 555.237.619 euros brutos, a cobrar en cuatro temporadas hasta su vencimiento, el próximo 30 de junio. La cifra es la suma de salario fijo, derechos de imagen, una serie de primas multimillonarias inéditas hasta la fecha, dietas y un rosario de variables dependiendo de diversos objetivos”.