Mercedes: múltiples repudios y pedidos de disculpas del “profesex”

Numerosos repudios, y pedido de disculpas e investigación por una publicación sexista de un profesor en Mercedes. El controvertido mensaje fue difundido por Facebook. Diferentes instituciones expresaron su rechazo al comentario misógino que realizó un docente sobre cuáles eran las condiciones para que una alumna apruebe un examen. Por pedido del Ministerio de Educación y del ISFD, el autor del mensaje se excusó públicamente. No obstante, se aplicará el procedimiento fijado por la legislación vigente.

“Chicas, no importa el color de tanga en año nuevo, para aprobar los finales es sin tanga y en las casas de los profesores”, este mensaje publicado en la cuenta que un docente (S.B.) de Mercedes tiene en Facebook, comenzó a viralizarse en la tarde del sábado. Ante estas expresiones, entidades locales como provinciales, expresaron su repudio. Desde Educación de la Provincia indicaron ayer que ya estaban trabajando junto con el Instituto Superior de Formación Docente (ISFD) porque allí se desempeña el profesor. Indicaron que en primer término le solicitaron que pida disculpas públicamente y, en segundo lugar, aseveraron que iniciaron las actuaciones fijadas por la legislación vigente para el tratamiento de este tipo de casos.

“Lamentamos lo sucedido y que esto afecte a la institución que siempre trabaja para dar lo mejor a los estudiantes. Y no compartimos el mensaje difundido”, expresaron desde el ISFD de Mercedes. Aclararon que el caso estaba siendo tratado junto con las autoridades del Ministerio de Educación. “Emitiremos en breve un comunicado”, aseveraron. Esto se concretó y expresaron: “El rectorado del Instituto de Formación Docente, ante la situación de público conocimiento, comunica que se han iniciado los trámites correspondientes, de acuerdo a la normativa vigente en salvaguarda de la seguridad de los alumnos, del prestigio de la institución y del sistema educativo. Finalizados los mismos, se elevarán a las autoridades educativas para su evaluación y posterior resolución”.

La directora de Educación Superior, Susana Nugara, manifestó que, si bien están en receso, ayer no sólo se comunicó con las autoridades del ISFD, sino que estaban dialogando para definir los pasos a seguir ante lo sucedido. La funcionaria comentó que, como primera medida, desde el Instituto le solicitaron al docente que pida disculpas de manera pública. “En paralelo, se iniciaron las averiguaciones correspondientes. Y ni bien se reinicien las actividades se activará un proceso administrativo en base a la legislación vigente”.

MENSAJES

Luego del controvertido mensaje, el docente mercedeño publicó ayer en su cuenta de Facebook el siguiente texto: “Esta vez, aclaré expresamente que era un chiste y copiado, ni siquiera mío, pero no fue suficiente”.

“Lo compartí estrictamente con mi grupo de contactos para que las personas que no me conocen, no me malinterpretaran; tampoco alcanzó. Ya no sé qué le habrán agregado u ocultado a estas alturas, sólo voy a decir que si alguien se sintió ofendido, le pido disculpas y espero que entienda la diferencia entre la ficción de una humorada y la realidad, que dice que en lo que llevo de trayectoria nunca tuve problemas con quienes fueron y son mis alumnos, que me conocen bastante más que quienes me están juzgando apresuradamente. Un poco más de sensatez y menos fanatismo. Fin del tema para mí”.

RECHAZOS

Tras la viralización de la publicación realizada por el docente mercedeño, el Municipio de Mercedes, entidades locales, provinciales, sindicatos y hasta el PJ local, emitieron comunicados en los que repudiaron el mensaje que calificaron -entre otros conceptos- de sexista, misógino, machista y denigrante.

“Llamamos a la reflexión a este tipo de posteos en redes sociales y consideramos estas publicaciones un retroceso para nuestras luchas contra la violencia. Por una formación docente inclusiva y de calidad, donde se extingan las violencias, los actos de discriminación y de machismo para con todxs”, expresaron en un párrafo del comunicado emitido por “Colectiva Mercedes”. Agregaron que “exigimos el compromiso de la institución para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia de género”.

Se manifestaron la Asociación por los Derechos Humanos de Mercedes, la Municipalidad -a través del área de la Mujer y la Diversidad; ACDP, SUTECO, el diputado provincial Marcos Otaño y el PJ Mercedes.