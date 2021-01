Luto en radio Dos: Falleció Rafael Costa

Esta madrugada falleció el conductor de radio Dos, Rafael Costa. El director de los programas “Para Cargarse de Risa”, “A Puro Carnaval” y “La Tarde Menos Pensada” tenía 59 años. Sus allegados confirmaron que Rafael murió a causa de un paro cardio respiratorio. Desde este medio expresamos nuestro profundo dolor por la pérdida de una persona que supo alegrar las tardes correntinas en sus ciclos radiales. “Te daba un grado de admiración importante por lo emprendedor que era”, comentó su amigo y colega, Carlos Alonso, quien recordó que “Rafael tenía muchos emprendimientos, en la televisión y otros rubros, siempre iba para adelante”. Majuma, compañero del programa de radio “Para cargarse de risa” que conducía Rafael Costa, expresó que “era mi jefe, mi compañero, mi maestro, era mi padre radial, no estábamos preparados, él estaba bien, se sentía bien, se lo veía efusivo como siempre, no notamos nada raro”. Describió que “todo el tiempo su cabeza estaba produciendo, con su programa de tv, con su negocio inmobiliario, con el programa de carnaval, de la radio, me llamaba y me decía ‘vamos a hacer tal cosa’, siempre muy activo”.

“Era como un caballo de carrera, me retaba, me decía “tenés que hacer las cosas así, metele, no pares, no me dejaba quedar quieto”, comentó. De sus inicios con Rafael, mencionó que “me llamó para hacer jurado, él sabía que yo hacía radio, estaba Laura Gagliardone en el programa, a él le gustó la intervención que tuve y me llamó después, confío en mí para que siga, hasta la último confió en mí y me dejó el programa a cargo. Hoy mando un abrazo al cielo a mi amigo y padre radial”, remarcó Majuma.

Daniel Collinet, compañero de programa de TV de Rafael Costa, expresó que “hay que tratar de vivir y disfrutar del momento, es la verdad, pero no es tan fácil porque uno trata de proyectar siempre, para el futuro”. Daniel afirmó que “cuando fui conociéndolo, supe que tuvo que pasar por mucho Rafael, desde chiquito, fue armando y rearmando su vida”. Y destacó que “me quedo con el Rafael que siempre tuvo algo más para decir del carnaval”. ¡Hasta siempre Rafa!