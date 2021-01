Los Nuggets de Campazzo derrotaron a Oklahoma City Thunder

Denver ganó por 119-101 dominando el partido desde el segundo cuarto, con Nikola Jokic en modo anotador (27 puntos en 21 tiros) ante un rival con poca presencia en la pintura que extrañó a Al Horford. Otros seis jugadores de Denver sumaron en doble dígito. Campazzo jugó 18 minutos y tuvo buenas oportunidades y dio una asistencia lujosa, aunque falló definiendo cerca del aro. Antes de comenzar una larga gira de cinco partidos como visitante, Denver Nuggets tenía la necesidad de ganarle en casa a un Oklahoma City Thunder que, aunque llegaba con mejor récord en la temporada y con un gran 5-1 fuera de su ciudad, es un rival más débil, con otros objetivos, en otra fase de su proceso de competencia y para colmo sin Al Horford, un jugador para el que no tienen recambio. Los Nuggets hicieron su tarea y ganaron 119-101 en un partido al que controlaron sin problemas desde el segundo cuarto y en el que Facundo Campazzo tuvo una buena cantidad de minutos: 18.

Nikola Jokic fue la gran estrella de la noche con 27 puntos, 12 rebotes y 6 asistencias: sin Horford, contra un OKC sin una fuerte presencia interior, el serbio salió a atacar y dominar en la pintura, lo que no hace habitualmente desde el minuto uno. Tomó 5 rebotes ofensivos de los 18 que agarró Denver en un partido en el que el equipo ganó 58-41 la batalla de los tableros para generar una enorme cantidad de canastas en acciones de segunda chance.

Jamal Murray, que había anotado 30 en el último partido de Denver, esta vez quedó bien lejos de eso: apenas 5 puntos y 4 asistencias en 21 minutos con 2-10 de campo. Su molestia en el codo derecho, el de su brazo de tiro, pareció fastidiarlo más al punto que el canadiense terminó quitándose la protección que llevaba ahí. ¿Descansará en alguno de los siguientes encuentros de los Nuggets? El entrenador Malone dijo que no podían darse ese lujo con el récord perdedor de 6-7 que llevaban: ahora tienen un 50% de victorias con 7-7 y ocupan el noveno lugar de la Conferencia Oeste, habiendo superado a Oklahoma (6-7).

CAMPAZZO

En cuanto a Campazzo, tuvo más oportunidades que las habituales y fue parte del momento de quiebre del partido, que lo generó la segunda unidad de Denver con un parcial de 15-0 entre el final del primer cuarto y el comienzo del segundo período. Facu estuvo astuto y ágil en defensa y en ataque dio otra demostración de sus pases mágicos, aunque de cara al aro quedó impreciso y no se pudo sumar a los otros siete jugadores de Denver que anotaron 10 puntos o más: quedó en tres, con 1-6 de campo (0-3 en dobles). Aportó una asistencia, un robo y perdió un balón.

Will Barton fue la gran compañía de Jokic en la primera mitad y sumó 13 puntos y 6 asistencias con 3-4 en triples, Paul Millsap (13 puntos y 12 rebotes) y Gary Harris (11 puntos y 3 asistencias) dieron la cara en el tercer cuarto que Denver ganó 32-22 y desde el banco aparecieron Monte Morris con 15 puntos, PJ Dozier con 11 tantos y JaMychal Green con 10 puntos y 8 rebotes.

Oklahoma, que venía de perder dos partidos seguidos antes de haberle ganado a Chicago Bulls en tiempo suplementario en otro encuentro que habían comenzado mal, estuvo lejos de su mejor forma y lució claramente como un equipo en reconstrucción. Es la cuarta derrota por 18 puntos o más que sufren en la temporada.

Shai Gilgeous-Alexander no estuvo todo lo agresivo que lo necesitan (5-11 de campo para 14 puntos además de 7 asistencias), el banco apareció una vez que el partido estaba perdido, George Hill casi no tuvo protagonismo, defensivamente no tenían respuesta contra los Nuggets, atacando en transición solamente los lastimaron en el primer cuarto y Luguentz Dort, de 20 puntos con 8-11 de campo (3-6 en triples) fue el único jugador que pasó la barrera de los 15 tantos. Para el rookie Aleksej Pokusevski fue una noche especialmente difícil: 0-5 en triples, 0-2 en dobles y 0 puntos en sus 24 minutos de acción.