Los caños ya son chicos: Corrientes entre el mar y la piragua (Video)

Las precipitaciones provocaron nuevamente anegamientos en Corrientes. En pocas horas se registraron más de 85 milímetros según el Instituto Correntino del Agua y el Ambiente. Calles y avenidas, se convirtieron en verdaderos mares. También hubo problemas en San Luis del Palmar, San Cosme, Paso de la Patria e Itatí. Por algunas horas no circularon colectivos, ni remises. Más allá de las complicaciones, hay vecinos que el problema de las arterias inundadas, lo toman con cierto y humor y picardía. Como quien uso una piragua para trasladarse de un lugar a otro. La ciudad, pronta a cumplir 433 años de vida, tiene el diámetro de sus caños de desagüe para aguantar no más allá de 60 milímetros de descarga. Fueron colocados hacen varias décadas atrás, cuando el clima era apenas subtropical. Ahora, los niveles son muchos más altos, llegando a veces hasta los 100 milímetros. El agua tardará siempre en escurrirse. Y con las actuales precipitaciones, ya no hay caño que aguante.