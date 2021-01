LNB: San Martín jugará el Final 4 del Súper 20

Quedaron definidos los clasificados al Final 4 del Super 20. Con el resultado del partido La Unión-Gimnasia, quedaron definidos los cuatro equipos clasificados a la definición del Súper 20. Instituto se quedó con el último lugar disponible. El Final 4 que se disputará en el mes de febrero ya conoce a sus cuatro equipos clasificados: Quimsa, Obras Basket, San Martín de Corrientes e Instituto de Córdoba. Hasta anoche se conocían tres de los clasificados, con Quimsa, Obras y San Martín habiéndose ganado su lugar con anterioridad. Con los resultados arrojados este jueves, Instituto selló su pasaje. La Gloria llegaba con chances, al igual que Boca Juniors y Gimnasia de Comodoro Rivadavia. Las derrotas que sufrieron tanto el Xeneize como el Verde (perdieron ante Comunicaciones y La Unión de Formosa), permitió que Instituto pueda clasificarse. Al contabilizar los registros de la ronda de 19 partidos, los récords de los clubes clasificados quedaron de la siguiente manera:

1- Quimsa (16-3)

2- Obras Basket (15-4)

3- San Martín (14-5)

4- Instituto (13-6)

El formato será todos contra todos en tres días de competencia.

Día 1

Quimsa (1) vs Instituto (4)

Obras Basket (2) vs San Martín (3)

Día 2

Ganadores vs Perdedores

Día 3

Los cruces restantes