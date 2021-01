LNB: Regatas volvió al ruedo con un buen triunfo

El elenco fantasma derrotó a Oberá Tenis Club 80 a 64 y obtuvo su 12ª victoria. La figura fue Juan Pablo Arengo con 16 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 2 recuperos. Estuvo secundado por Martín Fernández, quien también anotó 16 puntos. El próximo rival de Regatas será el miércoles a las 21:30, Libertad de Sunchales. Regatas le ganó a Oberá 80 a 64 con un primer tiempo demoledor, comenzando así el 2021 con una sonrisa en la LNB. Los máximos anotadores del juego fueron Martín Fernández y Juan Pablo Arengo con 16 puntos ambos. En OTC Esteban Cantarutti convirtió 11 unidades.

En la tarde del lunes, en el Héctor Etchart de Ferro, Regatas Corrientes y Oberá Tenis se enfrentaron en el partido reprogramado de la 9ª fecha de la Liga Nacional de Básquetbol, abriendo el 2021 para ambos. Para el duelo, el “remero” no contó con Marco Giordano, quien fue preservado por un dolor en la espalda, lo mismo que Paolo Quinteros con una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha. Mientras que OTC tuvo varias bajas. No contó con Anthony Young, su nueva incorporación, que aún no se sumó al equipo, además de la baja de Ariel Zago por una operación de apendicitis, y el desgarro de Enzo Ruiz.

PRIMERO DEMOLEDOR

En el inicio del partido, Regatas salió con mucha energía en defensa, presionando toda la cancha y consiguiendo mucha efectividad en la ofensiva con 3 de 3 en triples (2 de Arengo y 1 de Tabarez) y un doble de Fernández, para marcar un primer parcial de 11 a 2 en los primeros 2:30 de juego. El “remero” no aflojó en cuanto a intensidad, rotando el banco y haciendo ingresar a su segunda unidad, continuó acrecentando la diferencia, teniendo un primer cuarto demoledor, donde anotaron 9 de los 10 jugadores que pisaron el parqué, y se cerró el primer capítulo 34 a 5.

SEGUNDO PERÍODO

En los 3 primeros minutos del segundo periodo, Oberá anotó la misma cantidad que en todo el primer cuarto, con un doble de Feder y un triple de Cantarutti, aunque lo que no pudo es contener al “fantasma”, que en ese momento ganaba 44 a 10. En esa vorágine los de Victoriano llegaron a estar por 38 arriba (52 a 14), pero los misioneros pusieron allí un mini parcial en su favor de 6 a 0 con 2 triples, uno de Eseverri y otro de Cantarutti, para dejar el marcador en 52 a 20 en el descanso largo.

CALMA

Regatas calmó la intensidad, sobre todo en el aspecto defensivo, lo que bien aprovecharon los de Oberá para amigarse con el canasto y recortar la distancia, poniéndose 65 a 42 en 7 minutos del periodo. El “remero” no pudo volver a levantar el ritmo que supo mostrar en el primer tiempo, y además de permitirle muchos puntos a su rival, a quienes se les abrió el canasto desde el perímetro, se secó en ataque, y cerró así el tercer cuarto 67 a 47, cuando supo estar por 37 puntos arriba en el inicio (57 a 20).

CIERRE TRANQUILO

Entrados al cuarto final, Oberá continuó limando, y se puso a 13 puntos (67 a 54) en los primeros 2 minutos y fracción, apoyados en un goleo bien repartido en las manos de Gómez Quintero, Brocal y Rupcic. Después, el “fantasma” volvió a convertir con Arengo y Fernández, pero de todas formas no logró tener la solidez inicial ofensivamente, ni tampoco en defensa. Por esto, el partido en sus 5 minutos finales se mantuvo en esa tónica, con el tablero marcando 70 a 57.

Un parcial con 1 libre de Gallizzi, un doble de Tabarez y una bomba de Fernández pusieron a 19 a Regatas,78 a 59, con 2 por jugar, dándole nuevamente una ventaja tranquilizadora. Así, los correntinos jugaron con esa diferencia y cerraron su primer juego del 2021 con victoria por 80 a 64.

Regatas Corrientes abrió el año con una sonrisa y se medirá el miércoles desde las 21:30 con Libertad de Sunchales. Los misioneros se enfrentarán al puntero, Quimsa, a las 11:00 del mismo día.

SÍNTESIS

Regatas 80: Leandro Vildoza 6, Juan Pablo Arengo 16, Martín Fernández 16, Patricio Tabárez 11 y Tayavek Gallizzi 5 (fi); Juan Pablo Corbalán 3, Xavier Carreras 8, Agustín Cáffaro 9, Juan Cruz Scacchi 2, Tobías Franchela 4 y Joaquín Marcón. DT: Lucas Victoriano.

Oberá TC 64: Esteban Cantarutti 11, Cristian Schoppler 4, Gregorio Eseverri 8, Enzo Rupcic 7 (x) y Anthony Kent 9 (fi); Rodrigo Sánchez 5, Agustín Brocal 8, Taiel Gómez Quintero 8, Hans Feder Ponce 4, Franco Fragozo y Gonzalo Pryszczuk. DT: Leandro Hiriart.

Parciales: 34/5, 52/20 (18/15), 67/47 (15/27), 80/64 (13/17).

Jueces: Oscar Brítez, Roberto Smith y Nicolás Danna.

Estadio: Héctor Etchart.