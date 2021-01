Liga Nacional: Regatas cayó ante Instituto en un partidazo

Arengo pudo llevar a Regatas a un tiempo suplementario con el último tiro pero no quiso ingresar la pelota y así Instituto se quedó con la victoria por 89 a 86. En el Fantasma la figura fue Corbalán con 15 puntos, 3 rebotes, 1 asistencia y 1 recupero, seguido por Gallizzi con 13 puntos y Carreras quien aportó 12. En el rival la figura fue Cuello quien sumó 23 puntos. En la próxima Regatas jugará contra Quimsa, este sábado 16, desde las 11:00 en el Templo del Rock. Instituto, se medirá ante Comunicaciones el domingo 17 en el Héctor Etchart.

En la noche del jueves, en el Héctor Etchart, Regatas Corrientes e Instituto Atlético Central Córdoba se midieron por una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. En el “remero” Paolo Quinteros se ausentó por precaución a causa de resentirse de una molestia en el isquiotibial de la pierna derecha.

El duelo entre el “remero” y la “gloria” arrancó muy disputado, con mucho poder de fuego en ataque en ambos equipos, pero dentro de esa paridad un triple de Cáffaro y una posterior defensa, recuperación y un triple de Vildoza le dieron la primera ventaja Regatas por 16 a 12 promediando el cuarto. Antes del minuto final, el “fantasma” siguió intenso en defensa con su segunda unidad, y con una bomba de Corbalán se puso 27 a 20 arriba, aunque un triple de Scala y un doble en el segundo final de Cuello, pusieron el 29 a 25 al cierre del primer cuarto.

Instituto se puso en juego, a solo dos puntos (35 a 33) en apenas 3 minutos de juego del segundo periodo con gran momento de Lemon quien anotó 8 puntos seguidos, pero el tercer triple de Cáffaro en el juego más buenos arrestos personales de Corbalán (13 puntos hasta el momento) pusieron la ventaja en 9 puntos para los correntinos en 42 a 33 con 5 minutos. A falta de 1 minuto y fracción Regatas se puso arriba 50 a 40, pero nuevamente apareció Lemon, con 1 doble y 1 libre en fila para limar la distancia, y cerrar el primer tiempo 50 a 43.

Tras el descanso largo, tardaron más de dos minutos en sumar puntos, y el primero que lo hizo fue Regatas en manos de Arengo, aunque Instituto acortó la distancia comandados por Cuello llegando a ponerse a solo dos puntos, 54 a 52 promediando el cuarto. A partir de allí, el trámite se tornó mucho más cerrado, con el “fantasma” que se mantuvo a flote con el buen aporte de Arengo (9 en el cuarto). Sin embargo, a falta de 1:30, la “gloria” pasó al frente luego de mucho tiempo por 68 a 64, y además, pudo sacar una diferencia de 6 puntos (70 a 64) con 30 por jugar. Finalmente, un triple de Carreras cerró el anteúltimo capítulo en 70 a 67 para los cordobeses.

En los 10 minutos finales, la dinámica no varió, con el marcador muy cerrado, el “remero” pudo empatar las acciones en 3 y fracción de juego con una bomba de Carreras, aunque rápidamente respondió Scala desde 6,75 y Espinoza con un doble, para sacar 5 de nuevo 80 a 75 con 6 por jugar. Un final no apto para cardíacos se vio venir, cuando un triple de Vildoza puso a solo 2 puntos al “fantasma” (82 a 80) con poco más de 3 por jugar. A minuto y medio del cierre, cayó un misil de las manos de Brussino y la “gloria” se escapó a 7 unidades (87 a 80).

Los correntinos no se dieron por vencidos, y apostaron ofensivamente a la potencia en la pintura de Gallizzi quien sumó 6 puntos seguidos, para que a falta de 28 segundos, su equipo esté abajo solo a 3 puntos, 89 a 86. Sin embargo, tras una buena defensa, Tabárez tomó un tiro de 3 puntos malogrado, y luego Cuello falló sus 2 libres dándole una vida más a Regatas, que no tuvo la fortuna de convertir el tiro con 5 segundos. Así, la victoria quedó para los cordobeses por 89 a 86.

Los conducidos por Lucas Victoriano ahora deberán verse las caras con Quimsa el sábado desde las 11:00, duelo que será televisado por TyC Sports. Los del Sepo Ginóbili se enfrentarán con Comunicaciones de Mercedes el domingo desde las 19:00.

SÍNTESIS

Regatas 86: Leandro Vildoza 9, Juan Pablo Arengo 11, Martín Fernández 11, Patricio Tabárez 4 y Tayavek Gallizzi 13 (fi); Agustín Cáffaro 9, Juan Pablo Corbalán 15, Xavier Carreras 12, Tobías Franchela 2 y Juan Cruz Scacchi. DT: Lucas Victoriano.

Instituto 89: Juan Brussino 9, Stedmon Lemon 15, Martín Cuello 23, Jackson Ronald 12 y Néstor Colmenares 8 (fi); Mateo Chiarini 8, Ignacio Alessio, Santiago Scala 6 y Pablo Espinoza 8. DT: Sebastián Ginóbili.

Parciales: 29/25, 50/43 (21/18), 67/70 (17/27), 86/89 (19/19).

Jueces: Fabricio Vito, Alberto Ponzo y Maximiliano Cáceres.

Estadio: Héctor Etchart (Ferro).