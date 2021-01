Lanús y Defensa y Justicia definen la Sudamericana

El Granate y el Halcón buscarán coronarse en el plano internacional. Desde las 17:00 por ESPN y DirecTV. La espera terminó. En una fecha atípica a raíz de la pandemia del coronavirus, esta tarde se conocerá a un nuevo ganador de la Copa Sudamericana, segundo certamen en importancia en la región. Desde las 17:00, en el Mario Alberto Kempes, Lanús chocará ante Defensa y Justicia. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela (reemplazó al uruguayo Leodán González) y el chileno Julio Bascuñán estará a cargo del VAR.

LANÚS

El Granate, que supo conquistar este certamen en su edición de 2013, llega a esta instancia con una sensible baja, ya que Lautaro Acosta, emblema y capitán del equipo, llegó al límite de tarjetas amarillas. Entre las opciones que baraja Luis Zubeldía para reemplazar al Laucha aparecen Lucas Vera (pasaría a utilizar un esquema 4-3-3), José Luis Gómez (el defensor jugaría en la zona media del campo) o el juvenil Franco Orozco, quien es apodado Lauchita, por tener características similares al ‘7’.

La otra variante que realizaría el conjunto del Sur es el ingreso del experimentado Guillermo Burdisso en la defensa en lugar de Matías Pérez. El ex Boca e Independiente fue preservado en la vuelta de las semifinales a raíz de una molestia muscular.

Para llegar a la definición del torneo, Lanús tuvo que atravesar un duro camino, ya que tuvo que ir a la altura de Quito (Universidad Católica de Ecuador) y La Paz (Bolívar de Bolivia) e imponerse ante tres campeones de la Copa Libertadores: San Pablo, Independiente y Vélez.

DEFENSA

El Halcón, parece tener todo mucho más claro para ir en busca de su primer título. Hernán Crespo apostaría por los mismos once que vienen de ganarle 4 a 2 a Deportes Coquimbo en la vuelta de las semifinales en el Norberto Tomaghello, aunque podría cambiar el dibujo táctico y pasar a jugar con un 4-3-3 para tratar de contrarrestar los embates del rival.

Los de Florencio Varela, que pasaron a la Copa Sudamericana tras finalizar terceros en su grupo en la Copa Libertadores, no perdieron en ninguna de sus ocho presentaciones. En caso de proclamarse campeón será el quinto en hacerlo de manera invicta (Inter de Porto Alegre en 2008, Universidad de Chile en 2011, San Pablo en 2012 y River en 2014). En su camino se impuso ante Sportivo Luqueño de Paraguay, Vasco da Gama (Brasil), Bahía (Brasil) y el mencionado Deportes Coquimbo de Chile.

Además de su tándem protagonizado por los jóvenes Enzo Fernández y Valentín Larralde, que son los encargados de manejar los hilos del equipo, tanto en defensa como en ataque, cuentan con una ofensiva de temer. Walter Bou, registra cuatro asistencias en sólo cuatro partidos; mientras que Braian Romero es el goleador del torneo con nueve gritos en ocho juegos.

En caso de convertir un doblete, el punta argentino se convertirá en el máximo artillero en una edición de la Copa Sudamericana, alcanzando las gestas de los chilenos Eduardo Vargas (11, Universidad de Chile, 2011) y Humberto Suazo (10, Colo-Colo, 2006).

Esta será la primera final de la Copa Sudamericana protagonizada entre dos equipos del mismo país, algo que sucedió en la Copa Libertadores en sus ediciones de 2005 (San Pablo-Atlético Paranaense), 2006 (San Pablo-Inter de Porto Alegre) y 2018 (River-Boca).

El historia entre ambos le hace un guiño a Defensa y Justicia, ya que se impuso en cuatro de las ocho veces que se vieron las caras (empataron dos partidos y Lanús solo pudo festejar en dos oportunidades). El Granate no derrota al Halcón desde hace casi 4 años (el 14 de febrero de 2016). La última vez que se vieron las caras fue por la Zona Complementación A de la Copa Diego Armando Maradona, con un empate 1 a 1 en La Fortaleza.

El juez Jesús Valenzuela será la tercera vez que imparta justicia ante el Halcón. En sus dos antecedentes el cuadro argentino terminó igualando el cotejo 0 a 0: ante San Pablo en la Sudamericana de 2017 y ante Deportes Coquimbo en la ida de las semifinales de la actual edición. A Lanús, que nunca pudo festejar ante un juez venezolano (tres derrotas y dos igualdades), será la primera vez.

Más allá de lo deportivo, esta edición de la Sudamericana otorgará un suculento premio económico para el ganador del trofeo que lleva ese nombre desde 2002. El campeón de la nueva edición se llevará 4.000.000 de dólares, mientras que el perdedor de la definición obtendrá 2 millones de la moneda estadounidense.

Merced a la obtención del campeonato, quien se alce con el título se asegurará la participación en la próxima edición de la Recopa ante el ganador de la Copa Libertadores que se definirá el 30 de enero en el mítico Maracaná de Río de Janeiro entre dos equipos brasileños, Palmeiras y Santos.

La otra posible definición para el vencedor sudamericano sería disputar la renombrada copa J.League YBC Levain Cup / Conmebol, ex Suruga Bank. La versión 2020 quedó suspendida por la pandemia de coronavirus y no hay precisiones de lo que sucederá en el encuentro que deberían disputar el nuevo campeón de la Copa Sudamericana con el campeón de la Copa J. League japonesa.

FORMACIONES

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Guillermo Burdisso, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; José Luis Gómez o Franco Orozco, Facundo Quignon, Tomás Belmonte, Pedro De la Vega; Nicolás Orsini y José Sand. DT: Luis Zubeldía.

Defensa y Justicia: Ezequiel Unsain; Emanuel Brítez, Adonis Frías, Héctor Martínez, Rafael Delgado; Enzo Fernández, Valentín Larralde, Eugenio Isnaldo; Francisco Pizzini, Braian Romero y Walter Bou. DT: Hernán Crespo.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba)

Árbitro: Jesús Valenzuela (Venezuela)

VAR: Julio Bascuñán (Chile)

Hora: 17.00

Televisación: ESPN y DirecTV

Infobae.com.