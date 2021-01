La Justicia no investiga: intendentes de mendigos a millonarios

El crecimiento patrimonial de varios intendentes actuales y de mandatos cumplidos en 2017 en el interior de la provincia, pone en duda el trabajo de la justicia, luego que medios de prensa locales, advierten con publicaciones esta tendencia. Casos como los de San Carlos, Colonia Liebig, Mburucuyá, Sauce, El Sombrero, Perugorria, Isla Apipé, Mariano I. Loza, entre otros, muestran grandes nichos de corrupción. Pasan desapercibidos a los ojos de los Fiscales. Pedidos de informes de los Concejos Deliberantes sobre gastos y recursos, que nunca se responden. Balances anuales de los movimientos contables que no son presentados. Cuentas de ingresos y egresos que no cierran, suman las irregularidades más notorias y constantes. Todo derivaría en jefes comunales, que pasaron de mendigos a millonarios. No disimulan la adquisición a nombre de sus parejas y de propios familiares, extensiones de campos con hacienda, departamentos en playas de Brasil, terrenos, negocios agropecuarios, inmuebles en la capital correntina. Eso sí, siempre montados en autos de alta gama.