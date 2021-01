La familia de Nahuel exige que Cirilo Comisario esté en cárcel común

Familiares y amigos de Nahuel Pedemonte, el joven baleado por su vecino Cirilo Comisario, un policía retirado, el sábado 13 en el barrio Molina Punta, se manifestaron frente a Casa de Gobierno y la jefatura de Policía. El subsecretario de Seguridad, Osvaldo De los Santos García confirmó que el ex policía permanece detenido en el cuartel de bomberos (3 de Abril y Santa Fe) y aclaró que la fuerza trabajará “como auxiliar de la justicia”.

Los familiares estuvieron reclamando el pronto juzgamiento del acusado y su alojamiento en una celda común, ya que denunciaron que “se encuentra detenido en el escuadrón de bomberos de la fuerza de seguridad donde goza de beneficios, como tomar mate con sus cuidadores en el patio interno” del edificio de la avenida.

La movilización, se concretó por la mañana del jueves en la esquina de Salta y Costanera donde una columna de más de cien personas marchó hasta la sede del Poder Ejecutivo pasando por el Ministerio de Seguridad. De los Santos García fue quien recibió “a la hermana de Nahuel porque es un familiar directo que necesita respuestas del avance del caso. Me recibió el subsecretario de Seguridad porque el ministro no estaba, pero un ratito antes de la marcha empezaron a llamarme varias personas del Gobierno. Nos dijeron que tenemos que esperar, iban a hacer lo posible pero que no pueden hacer nada porque está en manos de la Justicia”, señaló Malvina Pedemonte, hermana de Nahuel radiales. Según Malvina, los problemas con Comisario comenzaron el año pasado cuando éste los amenazó con matar a sus perros porque -decía- molestaban a su esposa. En este sentido, el funcionario provincial aclaró que la Policía “trabaja como auxiliar de la justicia y que el fiscal y el juez son los que disponen las medidas de privación de la libertad”, cuando reclamaron que también la esposa de Comisario sea detenida.

Sobre el ex funcionario confirmó que “está detenido en carácter de imputado, aun no habría declarado pero desde la indagatoria seguirá la causa”. Hace cuatro años que se encuentra retirado de la fuerza y habría tenido antecedentes históricos administrativos por su accionar.