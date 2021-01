La angustia de Carlitos: El papá de Tévez “no tiene posibilidades”

La angustia de Carlitos por la salud de su papá: “no tiene posibilidades”, sentenció. El jugador de Boca aseguró que está atravesando una situación “muy difícil” por el mal momento de salud de Segundo. Tras el triunfo de Boca ante Banfield por la Copa Diego Maradona, Carlos Tévez comentó que atraviesa una situación “muy difícil” por el mal momento de salud que vive su padre Segundo y confesó que “lamentablemente, mi viejo no tiene posibilidades”.

Segundo Tévez, padre adoptivo del Apache, se había operado del cuello a mediados de febrero de 2020 y habría contraído el coronavirus en un chequeo médico. Más tarde con un cuadro de neumonía, diabetes y Covid-19 lo internaron en un sanatorio de la provincia de Buenos Aires donde permaneció hasta el viernes 4 de septiembre. La noticia de su alta fue confirmada por Diego Tévez, hermano del delantero de Boca. Tras algunas complicaciones debió ser internado nuevamente y actualmente se encuentra con pronóstico reservado y conectado a respirador artificial. “Es muy difícil para mí. Yo tengo que hacer de padre, explicarles a mis hijas la situación del abuelo, explicarles que es muy difícil para ellas, para mi mamá, para mis hermanos, para mí… para todos”, sostuvo el capitán de Boca tras los festejos de su equipo.

Se refirió a la eliminación de la Copa Libertadores y sentenció que “esto es fútbol, tampoco hay que hacer tanto problema”. Remarcó que a su equipo perder le duele “más que a nadie” y agregó que “somos jugadores, somos un plantel donde no negociamos eso. Creo que el fallo que tuvimos se notó y nos golpeó más fuerte a nosotros que a ninguno”, señaló. Consideró “importante” reconocer las equivocaciones y argumentó que “nos equivocamos, tanto Miguel Russo como nosotros, referentes del grupo, porque no pudimos sacarles la rebeldía a los compañeros. Fallamos, pero estamos de pie otra vez”.

“Cuando hablo de rebeldía es rebeldía para agarrar la pelota, jugar, demostrar que queres. Estamos por ahí, creo que eso es lo que faltó. Correr y meter y hoy lo hicimos”. Resaltó el triunfo ante Banfield por penales y lanzó que “la mayoría de los planteles están de vacaciones y nosotros estamos jugando otra final, no es todo malo”.