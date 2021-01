Interior Provincial: las escuelas no están en condiciones

Mientras se debate el inicio de las clases presenciales ante la pandemia del coronavirus, en el interior de la provincia, algunos establecimientos educativos se encuentran en estado deplorable. Uno de ellos, el Colegio Secundario de Chavarría “Félix María Romeo”. Allí las dependencias, entre ellas la cocina, no están en condiciones aceptables para el inicio del ciclo lectivo. En los sanitarios el agua escasea. Algunos no tienen puertas. Docentes y alumnos usan el mismo baño. No hay personal de limpieza. Parte del cielorraso de acceso está deteriorado, con pronóstico de derrumbe. Los patios se inundan en días de lluvia. Los directivos están todos amontonados en una sola oficina. Los salones sin cerraduras y vidrios rotos. Albergan cada uno entre 35 y 40 alumnos. La población de la Escuela es de 350 estudiantes. Falta un mes para el retorno a las aulas. ¿Habrá tiempo para repararlo?