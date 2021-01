Horror: abusaba de una niña jugando “al papá y la mamá”

A pesar de haber sido denunciado, el hombre sigue libre en Mocoretá. El acusado es padrino de la nena. La víctima, que tiene tratamiento psicológico desde los cuatro años, describió lo que padeció a través de una aplicación con unos muñecos. Un hombre mayor de 50 años pasaba a buscar todos los domingos por la tarde a su ahijada de nueve años con la intención de “sacarla a pasear“. El depravado aprovechaba esas salidas para abusarla sexualmente, según denunció la madre de la menor ante las autoridades policiales.

El aberrante hecho ocurrió en la localidad de Mocoretá, a 405 kilómetros de la capital provincial. La fecha de los ataques sexuales se desconoce cuándo pudo haber ocurrido porque la nena “no sabe una fecha estimativa“. Jesica, que es la tía de la víctima, comentó que su sobrina confesó ante cuatro personas “al menos de cuatro situaciones en diferentes momentos y circunstancia”.

“Nos mostró con dibujos lo que le pasaba. Pero los que más nos llamó la atención, y lo más concreto, es que con muñecos nos indicaba lo que hacen los novios, y mientras nos iba relatando se tapaba la parte intima”, detalló Jesica en diálogo con AVC Producciones sobre el momento que la nena graficó los abusos que sufría por parte de su padrino. Sobre los posibles escenarios, la entrevistada narró que habría ocurrido en el campo, monte o en algún lugar donde el depravado lo llevaba a pasear a la pequeña. “Este sujeto se aprovechaba de la edad de mi sobrina y que ella está con tratamiento psicológico desde los cuatro años, entonces hacía las cosas como un juego y jugaban al casamiento o al papá y la mamá”, reveló. Jesica dijo que el acusado vive solo en Colonia Buena Vista (Mocoretá) y tiene una denuncia en su contra. El hombre recibió una restricción perimetral tras ser denunciado por la madre de la menor, pero esa medida la terminó violando el domingo anterior cuando lo vieron a menos de 200 metros del domicilio de la menor abusada. “Puede tener otra víctima, porque está libre y tranquilo”, aseguraron.

Familiares de la víctima manifiestan que hasta el día de hoy “no hay novedad” sobre la causa y la menor ni siquiera fue revisada por un médico. Señalaron que desde la Fiscalía dijeron que “para la primera semana de febrero, cuando vuelvan de la feria judicial, citarán a la madre y a su hija”.

“Nosotros tratamos de contener de la mejor manera a mi hermana y a la nena. Uno nunca se imagina que esto le va a pasar de cerca, pero cuando pasa no sabes que hacer ni a quien acudir. Lamentablemente hay que alzar el puño, gritar, hacerse ver porque hace una semana que hicimos la denuncia y no hay novedades”, finalizó indignada, la tía de la pequeña, que reclamó justicia para su sobrina y por todas las personas que pasan por la misma situación y no tienen respuesta.