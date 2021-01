Horacio Rodríguez Larreta tiene coronavirus

El jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires está aislado en su casa. Horacio Rodríguez Larreta, contrajo coronavirus. El dato fue confirmado por su equipo de gobierno, que informó que el mandatario porteño presentó síntomas leves de la enfermedad y se realizó un hisopado por precaución que arrojó resultado positivo. “Horacio se sentía mal, le dolía un poco la cabeza y decidió hisoparse”, explicaron sus colaboradores.

Rodríguez Larreta transita la enfermedad aislado en su casa de la Capital Federal, luego de haber iniciado el año en Cariló. El fin de semana, comentaron cómo fueron sus días de descanso y se publicaron imágenes del mandatario haciendo actividad física en la Costa.

El mandatario porteño recibió el nuevo año en la Costa junto a sus hijas Serena, Paloma y Manuela. Se instaló en un apart hotel de esta localidad y se quedó hasta el martes a la mañana, cuando regresó a Capital Federal. En Cariló, implementó su rutina diaria de correr por las mañanas. Este sábado se lo vio al trote por la avenida Divisadero y también por las calles de Valeria del Mar. Iba solo, con pantalón gris, remera negra y una gorra con visera que ayudaba a que no se lo reconociera fácilmente. Salió a trotar sin compañía ni custodia y cerca del mediodía, cuando la temperatura superaba los 30 grados, regresó al Apart Sul Mare, donde se aloja junto a su familia.

El propio Rodríguez Larreta publicó un mensaje en redes sociales para informar su cuadro. Ayer había difundido un video -grabado en Cariló- para explicarles a los vecinos cómo deben tramitar el turno para hacerse el testeo obligatorio en caso que vuelvan de un destino turístico. “Recuerden que, si viajan a más de 150 km de la Ciudad y durante más de 4 días, es importante que saquen un turno para hacerse el test cuando vuelvan en cualquiera de los centros de testeo. Yo ya lo hice En http://buenosaires.gob.ar/vacacionesresponsables… tienen toda la info”, escribió. Rodríguez Larreta se reunió por última vez con el presidente Alberto Fernández el miércoles 30 de diciembre para analizar justamente el aumento de casos de coronavirus en el Área Metropolitana. Del encuentro, realizado en la Quinta de Olivos, también participó el gobernador bonaerense Axel Kicillof. Los tres utilizaron barbijos y mantuvieron distancia de acuerdo a las imágenes oficiales difundidas por Presidencia. Desde el equipo del jefe de Estado informaron que el protocolo no indica que el Presidente deba aislarse o hisoparse, por lo tanto continuará con sus actividades programadas.