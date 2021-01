Gutenberg y Ex vía: tres empleados inhalaron monóxido de carbono

Internaron a tres empleados que inhalaron monóxido de carbono en un negocio ubicado en la esquina de Gutenberg y Ex vía. Un verdulero auxilió a los trabajadores, cuando un grupo electrógeno provocó lo que podría haber terminado en una tragedia. Tres empleados, dos hombres y una mujer, de una pollería debieron ser internados de urgencia luego de haber inhalado monóxido de carbono. Sucedió cerca de las 13:30 en la esquina de Gutenberg y Ex Vía.

De acuerdo a la información, todo ocurrió porque el local quedó sin energía eléctrica y entonces decidieron encender un grupo electrógeno, que lo dejaron en la vereda. Pero el aparato fue llevado a la parte de adentro del comercio cuando cerraron las puertas para finalizar la jornada matutina. Esto provocó que los trabajadores terminen inhalando monóxido de carbono que emite el grupo electrógeno. Uno de los trabajadores fue a pedir ayuda a un verdulero de enfrente de la pollería. El hombre, terminó auxiliando a los empleados. “El que me vino a pedir ayuda llegó casi inconsciente, apenas podía hablar y a los pocos minutos se terminó desmayando”, comentó Ricardo, el verdulero quien observó a una mujer que se encontraba desvanecida tirada en el piso y que la terminó sacando para la vereda.

Los bomberos voluntarios y efectivos de la Comisaría Tercera se acercaron al lugar para auxiliar a las tres personas que se desmayaron. Una ambulancia se encargó de trasladar a los empleados hasta un centro de salud capitalino. Los tres internados, todos mayores de edad, se encuentran en buen estado de salud y las próximas horas estarían recibiendo alta médica.