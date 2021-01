Goya violenta: “son peor que los perros cuando se pelean”

En pleno centro de la ciudad de Goya recibieron el año 2021 a las piñas, patadas y empujones. El violento episodio sucedió en la zona céntrica. Un joven quedó desmayado tras recibir un golpe. Solo “se pelean porque no les gusta la cara del otro”, es escuchó. Se trenzaron a las trompadas entre 15, más o menos, tras recibir año nuevo en Goya.

Paso en horas de la mañana del 1 de enero, en calles Tucumán y Ángel Soto, cuando se encontraron dos barras de jóvenes totalmente borrachos, entre ellos varias mujeres, quienes decidieron trompearse porque no le gusto cómo se miraron cuando se cruzaron. Uno de ellos cayó al suelo desmayado al recibir una trompada. Una vecina le dijo a TNGoya: “le tire un balde de agua, pero no se separaban, son peor que los perros cuando pelean”.