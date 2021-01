Gol de Suárez, el Atlético de Simeone ganó y sigue puntero

Fue 2-1 para el equipo del Cholo Simeone, que festejó gracias al oportunismo del uruguayo. Atlético de Madrid no detiene su marcha en LaLiga de España. Este domingo le ganó a domicilio a Alavés por 2-1 y se mantiene en la cima de la tabla de posiciones a pesar de tener dos partidos menos jugados que su escolta, Real Madrid. Los del Cholo Simeone llegaron a los 38 puntos contra los 36 de los de Zinedine Zidane.

El héroe del Colchonero fue el uruguayo Luis Suárez que anotó sobre la hora y le dio la victoria a su equipo. Marcos Llorente había abierto el marcador en el primer tiempo, pero un gol en contra de Felipe, a seis minutos del final del encuentro, había puesto en riesgo el triunfo del Aleti. Al conjunto vasco se le había complicado el duelo al sufrir la expulsión de Víctor Laguardia, luego que el árbitro Juan Martínez Munuera evaluara con asistencia del VAR que una barrida sobre Thomas Lemar ameritaba la tarjeta roja. Es la segunda expulsión para Laguardia que llega por culpa de la tecnología.

LUCHO SUÁREZ

Pero Suárez, con oportunismo y debajo del arco, apareció sobre el final para torcer la historia y demostrar su vigencia a pesar de haber sido desechado por Barcelona, algo que no le gustó nada a Lionel Messi y que marcó el pulso en los tiempos del burofax y el fallido intento de salida del Camp Nou.

¿La prueba? El Pistolero suma 9 goles en LaLiga con el Atlético de Madrid, dos más que lo que suman Antoine Griezmann, Martin Braithwaite y Ousmane Dembélé, que entre los tres suman siete para el club catalán.

“Siempre nos cuesta este campo. El rival tiene una manera de competir muy buena, lo ha hecho sobre todo en el primer tiempo, no nos dejaba progresar, poco espacio entre líneas. Apareció una jugada individual de Llorente que pone el equipo en ventaja. La expulsión en el segundo tiempo les hace difícil jugar con 10 pero el rival fue subiendo la temperatura en base a que nosotros no supimos sentenciar”, analizó el Cholo. Y siguió con un elogio para la sangre fría de su equipo para encontrar a Luis Suárez en el minuto 90. “Las tuvimos para cerrar el partido, no lo hicimos y vino el gol. Lo más bonito de la noche de hoy fue cómo terminó el equipo, no poniéndose nervioso, buscando asociarnos, y el gol fue un golazo. Una jugada muy buena, definiendo el nueve donde tiene que estar. Muy contento por una victoria que nos costó muchísimo”.

El Atlético de Madrid extendió a 12 partidos su racha de comenzar un año sin derrotas (ocho triunfos y cuatro empates) luego que comenzó 2009 con una caída por 3-1 ante el Valencia, cuando el mexicano Javier Aguirre era el técnico.