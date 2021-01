Giordano: cumplir cien partidos, no es poco

“Me voy afianzando”. Este martes Regatas Corrientes se medirá ante Comunicaciones de Mercedes. En la previa el base que viene de cumplir cien partidos en la Liga Nacional, Marco Giordano, resume que “cumplir cien partidos, no es poco, me voy afianzando en este club”. Desde las 19:00 en el Estadio Héctor Etchart, Regatas Corrientes y Comunicaciones de Mercedes se estarán enfrentando en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro será transmitido por La Liga Contenidos. El fantasma llega con una racha de 16 triunfos y 8 derrotas. Viene de vencer a La Unión de Formosa 99 a 72, con gran actuación de Marco Giordano, autor de 23 puntos y 9 rebotes. El base rosarino viene de dejar atrás una molestia en la espalda que le impidió estar en los primeros compromisos del año. Al respecto aseguró que “me siento bien, estoy trabajando mi físico para volver a estar a pleno y aportar al equipo lo que necesite, y lo que esté a mi alcance”.

Regatas consiguió ante el elenco formoseño su quinto triunfo en el 2021. A la hora de analizar el momento, Giordano señala que “lo veo bien al equipo, me gusta mucho la intensidad que estamos teniendo, obviamente que siempre hay cosas para corregir y seguir mejorando. Creo que aún podemos jugar mejor y es lo que buscamos día a día, siempre superarnos”. En el encuentro del pasado lunes 18 de enero, Giordano llegó a los cien partidos en la Liga Nacional de Basquetbol, todos con la camiseta remera.

“Cuando llegue, mi idea siempre fue jugar la Liga Nacional. Cumplir cien partidos, no es poco, me voy afianzando en este club que me abrió las puertas, que me crio desde chiquito. Es una alegría inmensa para mí y ojalá que puedan ser varios partidos más”, reconoce el jugador de 20 años.

El rival de este martes será Comunicaciones de Mercedes, que en lo que va del 2021 todavía no conoce la victoria, aunque podría cortar la sequía este lunes cuando los mercedeños se midan ante La Unión de Formosa. “No hay ningún rival fácil, para ganar tenemos que mantener nuestra intensidad, estar al ciento por ciento y tener una idea clara de juego”, analizó Giordano. El antecedente de la presente temporada nos lleva al 5 de noviembre de 2020, donde la victoria fue para el elenco de Victoriano por 82 a 77. “Hay que defender bien sus fortalezas, no dejarlos jugar cómodos para tener más chances de ganar”, sentenció.