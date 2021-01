Gendarmería incautó 10 toneladas de marihuana en dos camiones

Como resultado de los controles dispuestos por el Ministerio de Seguridad de la Nación para neutralizar el delito complejo y, en particular el tráfico de drogas ilegales, Gendarmería Nacional incautó 10 toneladas de marihuana, ocultos dentro de dos camiones en operativos realizados las últimas horas en las rutas nacionales 12 y 14, en la provincia de Misiones.

Uno de los hechos se produjo cuando los trabajadores del Escuadrón 11 “San Ignacio” se desplegaron sobre la ruta nacional 12, donde realizó controles vehiculares con fines preventivos.

Los uniformados detectaron un transporte de carga que circulaba en sentido Norte Sur y que ya había sido advertido por el personal circulando en sentido contrario. Ante esta situación, comenzaron un seguimiento sigiloso hasta el kilómetro 1.360 de la ruta 12. A dos kilómetros de la rotonda de acceso a la localidad misionera de Candelaria, se ordenó interrumpir la marcha del rodado y, con presencia de testigos, se cotejó la documentación del conductor quien aseguraba que provenía de la ciudad de Foz do Iguazú y tenía como destino final la Ciudad de Buenos Aires. Los gendarmes detectaron que carecía de los sellos de intervención de la Comisión Nacional de Transporte (CNRT), lo que despertó sospechas. Al inspeccionar el interior del acoplado, el personal de la fuerza detectó una importante cantidad de bultos que emanaban un fuerte olor a marihuana. Con la asistencia de “Tedy”, el can antinarcóticos, se requisó el interior de estos bultos. Como resultado se hallaron 5.933 kilos de marihuana fraccionados en 344 bolsones.

La ministra de Seguridad, Sabina Frederic, explicó que “este decomiso es emblemático de una forma seria de trabajo que nos hemos propuesto desde el Ministerio y que las Fuerzas Federales están en sobradas condiciones de realizar exitosamente. Un operativo es trabajar con este grado de compromiso”. Intervienen en este caso la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Posadas, quienes dispusieron el secuestro de los estupefacientes, el camión y la detención del involucrado.

En otro de los procedimientos, los trabajadores del Escuadrón Alto Uruguay, Sección San José del Regimiento Número 6 de Gendarmería Nacional, incautó más de 4 toneladas de marihuana transportadas en el acoplado de un camión que fue detenido en la provincia de Misiones, sobre la ruta nacional 14.

Desde que Frederic asumió el cargo de ministra de Seguridad de la Nación, las Fuerzas de Seguridad Federales recibieron la orden de extremar los controles en lugares estratégicos para impedir la circulación y mercantilización de drogas ilegales.

Las fuerzas federales lograron realizar importantes incautaciones evitando que toneladas de estupefacientes ilegales puedan distribuirse y comercializarse en el país. Ha permitido el inicio de causas judiciales para desmembrar organizaciones criminales que actúan a nivel local e internacional y se dedican al delito complejo, como el caso del tráfico de drogas.

El decomiso de los 4.124 kilogramos de marihuana se logró realizar con la ayuda de “León”, un perro de la fuerza entrenado para la detección de estupefacientes, el cual, en el Paraje Centinela -donde se realiza el control rutero del kilómetro 785 de la ruta- al aproximarse al semirremolque del camión reaccionó del modo previsto ante la presencia de este tipo de drogas.

Los gendarmes procedieron al escaneo del rodado mediante el instrumental móvil destinado a este tipo de procedimientos (escáner móvil Nuctech LT 1213 LH), que permitió ver en pantalla la presencia de 175 bultos que contenían más de 4,1 toneladas a granel de marihuana.

Los miembros de la GNA, al identificar que el camión había atravesado el Paso Internacional “Tancredo Neves”, dieron intervención al Juzgado Federal de Posadas y Fiscalía Federal de Posadas, los cuales dieron la indicación de cortar el precinto que ocultaba la droga en presencia de testigos y personal de Aduana. Se hizo la prueba de Narcotest que arrojó positivo para marihuana, procediendo a la detención del conductor y al pesaje de la sustancia, que alcanzó los 4.124 kilogramos.