G. Virasoro Fase 3: La mayoría de contagios son menores de 30 años

El intendente de Gobernador Virasoro, Emiliano Fernández, se refirió a la situación epidemiológica que atraviesa la localidad e implicó el retroceso a Fase 3 de esa localidad. En la jornada del domingo, no hubo nuevos casos de coronavirus. “Si bien disminuyeron los testeos, los últimos resultados dieron todos negativos”, detalló. “Los primeros 15 días de enero reportamos 50 casos nuevos y Gobernador Virasoro había tenido anteriormente solamente 12”, explicó. “Esta suma se duplicó haciendo que haya una preocupación”.

“La situación no está desbordada tienen todos sus nexos epidemiológicos determinados y sus contactos también se encuentran aislados”.

“El 95% de las personas que transitaron la enfermedad no presentaron complicaciones y cumplieron la cuarentena en su domicilio, tres personas fueron trasladadas al hospital de campaña de la ciudad de Corrientes, lamentablemente informaron hace poco el fallecimiento de un ciudadano virasoreño”.

La mayoría de los contagios fueron menores de 30 años. “El retroceso de fase se inició el sábado 16 y se extiende hasta el día sábado 30 de enero”.