En la 2° Campaña Antiaftosa 2020 en Corrientes, con prórroga, la Fucosa vacunó casi 3 millones de cabezas. El 13 de octubre del 2020, se inició la 2° campaña anual contra la fiebre aftosa en la provincia de Corrientes, alcanzando sólo a las categorías menores. Los programadores y vacunadores de FUCOSA pese a la pandemia y ante situaciones adversas lograron vacunar con prórroga hasta el 24 de diciembre inclusive a la totalidad de los bovinos, alcanzando a 2.469.208. Desde la Fundación aseguraron que de todas las cabezas que se vacunaron en las delegaciones donde más tardaron en llegar fue en la zona noroeste ya que fue la más afectada por la sequía. En esta zona hubo localidades donde se terminaron de aplicar las vacunas incluso hasta el 24 de diciembre.

Si bien la primera campaña fue más compleja ya que los vacunadores debieron trabajar en la cuarentena más estricta en todo el territorio provincial, esta campaña no estuvo muy lejos de la primera cuando de complicaciones se trata. Es que, durante el mes de diciembre, ante la aparición de mayor cantidad de casos en algunas localidades, hubo restricciones, pero la Fucosa trabajó a demanda del productor. El presidente de la Fucosa, Ignacio Martínez Álvarez comentó que la campaña alcanzó unas 2.469.208 cabezas entre terneros, vaquillonas, novillitos y novillos. La institución sanitaria cuenta con 350 vacunadores distribuidos en las delegaciones sur, centro, noroeste y noreste. La cantidad de animales vacunados en todas las zonas fueron: 253.559 novillos, 491.536 terneros, 492.137 terneras, 410.635 novillitos, 819.898 vaquillonas.

“El 2020 fue un año atípico y muy difícil para todos porque tuvimos todo en contra no sólo la pandemia que nos complicó el ingreso y salida de los vacunadores a los campos, también el estado de la hacienda por la sequía, especialmente en la zona Norte que fue la última zona a la que llegamos con la vacunación, así como también los incendios”. En cuanto al costo operativo, Martínez Álvarez resaltó que “lo que aprueba la Coprosa siempre es el costo operativo, lo que la Fundación presupuesta en base a lo que es los vacunadores (350 en esta campaña), la cadena de frío, los insumos de los vacunadores, las vacunas de brucelosis y aftosa, la movilidad de los vacunadores”. A lo que agregó que “el costo operativo global fue de $41,76 y el precio de la vacuna que eso no se aprueba en la Coprosa, sino que es lo que compra la fundación a los laboratorios, $78 del laboratorio más $1 de arancel, quedando en $79”. El presidente de la fundación mencionó que “nosotros tenemos 3 laboratorios que producen en el país y no tenemos incidencia en el precio de la vacuna. El pago al contado se realiza a 30 días sin intereses y a crédito de 31 a 60 días, pero para esta campaña se trabajó a demanda del productor y la fundación fue lo más amigable posible, es más hubo zonas en las que se llegó a vacunar hasta el 24 de diciembre, fecha límite de la prórroga, siendo flexibles con el productor”, dijo. Y agregó que “a pesar de ser un año muy difícil por la emergencia ante la sequía y por los precios de la hacienda en algunos momentos, el productor respondió una vez más a la convocatoria y logramos juntos seguir sosteniendo la calidad sanitaria de nuestra hacienda”.

“La Fundación también estuvo a la altura de la circunstancia y acompañó y trabajo a demanda del productor”, destacó Martínez Álvarez. En cuanto al costo operativo destacó que hubo un aumento de $20 en la primera campaña y de $24 en la segunda porque se compara con la primera campaña de 2019, es decir un año y medio para atrás. El aumento de la vacuna de marzo de 2019 a octubre de 2020 fue de 105% y el costo operativo aumentó el 73%. En la 2ª campaña la vacuna antiaftosa llegó a un valor para socios de $114,76 y a crédito de $120,76 y para no socios de contado a $120,76 y a crédito de $126,76. En todos los casos desde el acta vacunal, el productor tuvo un plazo para realizar el pago de 30 días de contado y de 60 días a crédito.

En otros lugares del país los precios fueron similares, en Misiones el valor rondó entre los $110 y los $140 dependiendo de la zona; en Formosa entre $120 y $130; Entre Ríos entre $112 y $128 y en Salta entre $104 y $115. Desde la fundación aseguraron que el operativo tuvo un retraso de unas semanas, pero se logró llegar a toda la hacienda de la Provincia gracias al esfuerzo y el trabajo en conjunto de los programadores, vacunadores y los miembros de la Fundación. Si bien se esperaba tener todas las haciendas vacunadas para el 13 de diciembre, ante los diversos inconvenientes la fundación solicitó una prórroga al Senasa hasta el 24 de diciembre inclusive. Aseguraron que además de la vacuna antiaftosa también realizaron la vacunación antibrucélica en la categoría terneras y el precio final para el productor con IVA incluido fue sólo de $29.

Mencionó que ya están trabajando desde la fundación en el costo operativo de la 1° Campaña Antiaftosa 2021 para comenzar a trabajar en febrero en la reunión de Coprosa y será anunciado debidamente con antelación para que los productores puedan realizar la misma que alcanzará a la hacienda completa.