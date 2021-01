Fiesta clandestina en Paso de la Patria: la irresponsabilidad debe continuar (video)

La irresponsabilidad no cesa. Tampoco las autoridades hacen demasiado para detenerla. Otra multitudinaria fiesta clandestina en Paso de la Patria. Para los jóvenes, la pandemia del coronavirus no existe. Y el negocio de la noche debe continuar, así sea en una quinta privada. Infringen todo tipo de normas. El protocolo no existe. Un video se viralizó desde muy temprano en las redes sociales. Mostrar estas imágenes, causan escozor y hasta se convierten en un pasatiempo. La afamada villa turística, será siempre un icono de las cosas que no se deben hacer. Muy triste-