Fiesta clandestina con 500 personas en casa de un oftalmólogo (Videos)

En Santo Tomé organizaron fiesta clandestina con alrededor de 500 personas en la casa de un oftalmólogo. Ocurrió en la madrugada de este domingo. No hubo ningún demorado por el masivo encuentro. Un grupo de jóvenes organizaron una fiesta clandestina de la que participaron cerca de 500 personas. El encuentro ilegal llegó a su fin cerca de las 05:00 de esta madrugada cuando efectivos de seguridad se hicieron presentes en el lugar. La reunión masiva se llevó adelante un domicilio ubicado en la esquina de calle Toranzos e Ydpy de la localidad de Santo Tomé. Hasta este punto llegaron efectivos policiales de la comisaría Primera luego que una persona, que no se identificó, llamara al 101 para manifestar que se estaba desarrollando una fiesta clandestina.

Los uniformados se dirigieron hasta el lugar mencionado y desde dos cuadras de distancia observaron una importante cantidad de automóviles y camionetas estacionados de los dos lados de la calle, como así también un sito baldío que funcionaba como playa de estacionamiento. Los agentes no lograron observar si en el interior del domicilio había gente debido al alto muro que cuenta la vivienda. Pero si escucharon un “importante murmullo”, según indica el parte policial.

Luego de media hora, se hizo presente el propietario que se identificó como Fausto Vecchio de profesión oftalmólogo, que manifestó que en el lugar se encontraba su hija María Florencia, de 24 años. Vecchio abrió el portón principal solicitando a los presentes que se retiren. Así, cerca de 500 personas, de ambos sexos y distintas de edades, comenzaron a correr hacia distintas direcciones.