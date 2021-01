Feroz corte de luz: el mismo cuento de siempre, las vaquitas son ajenas…

El viejo cuento de siempre: “las vaquitas son ajenas, las penas son de nosotros”, volvió a darse en la insoportable siesta correntina, con 48 grados de sensación térmica y otro tremendo corte de luz. El milésimo en poco tiempo que la deficiente prestataria del servicio provincial, siempre deposita responsabilidades en los demás. Los correntinos, en medio de la calentura social, donde entran hijos y entenados, aprendieron una vez más la geografía del cuento, buscando otro justificativo del servicio más malo del país y, a la vez, el sistema provincial más caro que está pensando en otro tarifazo que rondaría el 40%. Como si en Corrientes se viviera la panacea energética. De los labios del pastorcillo mentiroso, se ha escuchado la excusa inválida de responsabilizar corte tras corte, en Puerto Bastiani (Chaco), la Estación de Rebaje del Paso (léase de la Patria), Rincón Santa María de Ituzaingó (Corrientes), el indefenso Puente Belgrano que lleva en sus entrañas no solo miles de kilómetros de cables, sino miles de colapsos. Y así sucesivamente a lo largo de veinte años.

“Lo cierto es que la gente está ‘repodrida- de tantos cortes y de innumerable cantidad de cuentos”, le dijeron a Diario 1588. Agravados por temperaturas insoportables que pusieron a Corrientes entre las tres o cuatro ciudades más calientes del país. Con tantas interrupciones de servicios, es comprensible porque el correntino está “tan caliente”.

Los gobernantes y sus funcionarios no dicen nada. Solo cruzan los dedos en cada colapso para que “se haga el milagro de la luz” y con una postura flácida solo sirven para alimentar a la Deficiente Provincia Energética de Corrientes: la DPEC.

Comunicado oficial

La Dirección Provincial de Energía de Corrientes (DPEC) emitió un informe sobre el Colapso de Tensión en el NEA, donde “un colapso de tensión en el NEA dejó sin luz a un sector de Corrientes”.

“A las 14:17 hs se observó una disminución de demanda de aproximadamente 1.050 MW; dicha disminución corresponde a las provincias de Chaco (570 MW), Formosa (150 MW), Corrientes (290 MW) y Santa Fe (40 MW)”, comunicó la Dirección de Corrientes a través de redes sociales.

“La frecuencia varió desde 50.00 Hz hasta 50.48 Hz, sin afectaciones en el resto del SADI. Simultáneamente, en ET Chaco se produce el desenganche del TR1(500/132/33 kV) por sobretensión y la apertura intempestiva (protección de impedancia) de las salidas en 132 kV hacia las ET Villa Ángela, Sáenz Peña N°1/N°2, Charata y Campolargo”, agregaron.

con 48º de sensación térmica, la demanda comenzó a normalizar en forma paulatina. “14:25 hs informó TRANSNEA que, simultáneamente, con la falla desenganchó, en E.T Santa Catalina, el Transformador 4 (132/33/132 kV) por automatismo de subtensión. 14:38 hs se normalizan todos los cortes pertenecientes a la empresa provincial de energía de Santa Fe (EPESF)”, manifestaron.

“14:49 hs En servicio Transformador 1 de ET Chaco. 14:55 En servicio el Transformador 4 en ET Santa Catalina. Se normalizaron todos los cortes. 15:03 hs En servicio L. 132 kV Chaco – Campolargo – Charata. 15:10 hs E/S la L. 132 kV Chaco – V. Ángela. 15:11 hs E/S la Línea 132 kV Chaco – S. Peña N°1. 15:03 hs En servicio la Línea 132 kV Chaco – S. Peña N°2, finalizaron.