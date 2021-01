Federal A: Claudio Marini analizó el triunfo ante Central

Y las chances de dirigir en primera división. El DT de Boca Unidos reconoció que jamás esperó “un resultado tan abultado” para avanzar en la Copa Argentina y se mostró con pocas expectativas de llegar a la máxima categoría porque “no comulgo con el sistema perverso” que existe en el deporte. Pese a todo, tiene la ilusión de desembarcar en algún momento en Racing Club.

El gran triunfo que logró el pasado miércoles Boca Unidos frente a Rosario Central por 3 a 0 en el marco de los 32avos de final de la Copa Argentina, puso al equipo correntino en la consideración nacional. El entrenador Claudio Marini analizó lo que fue el triunfo. “Planteamos el partido para hacer un buen papel. Intentamos bloquear lo que el rival hace, pero uno jamás piensa que podía terminar con un resultado tan abultado”, reconoció.

“Fuimos contundentes. El primer gol abrió un poco el partido”. Al minuto de juego, Boca Unidos ya ganaba uno a cero por el gol que anotó Antonio Medina de tiro penal. “Fue un cimbronazo para lo que era la estructura de Central, ellos venían de perder y ese gol cambió todo”. En declaraciones a Radio La Red (AM 900), el DT resaltó que “después defendimos bien, fuimos muy intensos a la hora de no tener la pelota y cuando la tuvimos, tratamos de hilvanar alguna situación de juego frente a un rival que tenía una marcha más”.

“Fueron pasando los minutos, el rival entró en la locura y en un gran desorden que nos permitió ganar un partido de manera abultada y con mucha tranquilidad”, agregó. “Ahora nos toca Godoy Cruz, aunque no sabemos cuándo ni dónde. Es bastante complejo organizar este evento”, manifestó. El fútbol argentino tiene serios cuestionamientos en su faz organizativa y Marini tiene algunas críticas: “Yo estaba afuera del circuito de entrenadores porque no comulgo mucho con este sistema perverso, pero Boca Unidos es una isla”.

El exjugador de 48 años, nacido en Quilmes, Buenos Aires, recordó que en el año 2011 ya dirigió a Boca Unidos junto a Luis Medero en la Primera B Nacional. “En ese torneo pegamos un golpazo ganándole a River Plate en Corrientes. Tuvimos un gran año en un torneo con muchos equipos importantes y dejamos una buena imagen”.

La nueva etapa en Boca Unidos la encara como único entrenador. “Después de dos años que ya no tenía contemplado ser entrenador, me llamó el presidente y nos pusimos de acuerdo. El club tiene una estructura de Nacional B, tiene cuatro o cinco canchas en el predio, está al día con los sueldos y tiene la posibilidad de armar un buen equipo”.

En su regreso a Corrientes le toca dirigir en la tercera categoría del fútbol argentino. “La realidad es que el Federal A es un torneo donde no te nutrís de cosas, pero todos los días se aprende algo. Todos los días hay algún inconveniente con el certamen, son anomalías incorporadas que le hacen mucho daño al fútbol”.

Pese a esos obstáculos, “estamos acá, intentando mejorar y ver qué sucede con el torneo que viene”, donde Boca Unidos nuevamente tendrá como objetivo buscar el ascenso a la Primera Nacional.

Marini también tiene como meta crecer como entrenador y subir de categoría, aunque reiteró algunos cuestionamientos al “mundo fútbol”. “La ilusión uno siempre la tiene, trabaja y se forma para llegar a lugares importantes, pero el sistema está más allá de todo y creo que me corta un poco la posibilidad de dirigir en la primera división”.

La carrera como futbolista la comenzó en Racing Club en 1990, y si bien pasó por diferentes entidades, claramente se lo identifica con el club de Avellaneda.

“No creo estar capacitado para dirigir primera división dado que no tengo tanta experiencia. Puedo tener mucha calle o vestuario, pero se necesitan otras cosas. Por ahora podría ayudar en otras divisiones, pero si algún día me toca, ojalá que el proceso de aprendizaje se pueda cumplir para llegar preparado”.

Otros clubes donde le gustaría dirigir son Huracán de Parque Patricios, entidad donde jugó por última vez como profesional, y Colón de Santa Fe. “Me encantaría estar en esos lugares, pero hay dos presidentes que son difíciles, complejos, muy complicados. Son personas que manejan el club de manera unipersonal, entonces hay que llegarles de buena manera y yo ni siquiera tengo representante”.

Mientras prepara el “nuevo” Boca Unidos y continúa con su formación como DT, dejó en claro una posición: “Voy a ver muchos partidos, estoy vinculado a lo que es el contexto del fútbol, pero tampoco voy a estar rogando una posibilidad y eso creo que corta un poco mi expectativa para dirigir en la primera división”.