Familiares de Ezequiel García marcharon reclamando justicia

Familiares de Ezequiel García, el joven de 20 años que falleció en la Unidad Penal N°6, se convocaron en Plaza Vera, para reclamar justicia por el esclarecimiento de su muerte. Se dirigirán hasta la Jefatura de Policía y Casa de Gobierno. El doctor Hermindo González, abogado de la familia de Ezequiel, expuso que “estoy con la madre y organizaciones que van a marchar, y otras madres que dan la adhesión y acompañamiento por este caso, como Kevin Candia, que también falleció en la Unidad N°1”. El abogado expresó que “pasó ya un tiempo suficiente y no hay avances, esta movilización es un reclamo claro y concreto a estas instituciones, para que corran el velo de la impunidad, y para sanear las instituciones de personas que lejos de cuidar representan líneas delictuales que representan este homicidio”.

El doctor González afirmó que “es una causa que ya tuvo carátula y número de expediente, hemos hecho peticiones con medida de pruebas que van a ser esclarecedoras, hemos solicitado una vez que se individualice a los mismos, pedimos el peligro de fuga o de entorpecer la investigación. Queremos que se avance en el esclarecimiento de la muerte de Ezequiel, tenemos conocimiento de manera extraoficial que hay un sumario interno”, remarcó.

Laura, la mamá de Ezequiel, manifestó que “estoy mal porque mi hijo no merecía morir, quiero que se haga justicia, porque él estaba por un supuesto robo y ya iba a salir, pero lo mataron, lo torturaron y solo tenía 20 años. Le puse en resguardo por los internos y al final el servicio penitenciario lo mató, a mi hijo nadie me lo devuelve”, finalizó la compungida madre del joven.