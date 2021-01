Facundo Campazzo otra vez clave en una victoria de Denver (Video)

En la NBA, Facundo Campazzo anotó 11 puntos en una nueva victoria de Denver Nuggets. El base argentino volvió a ser factor clave para que los Nuggets le vuelvan a ganar a Minnesota 123-116. Después de lo que había sido su primera gran presentación en la NBA, Facundo Campazzo volvió a repetir una gran actuación. Fue otra vez ante los Minnesota Timberwolves que tiene en sus filas a Pablo Prigioni, el argentino que es uno de los asistentes técnicos. Al igual que había sucedido 48 horas antes, pero esta vez como locales en el Ball Arena, el ex base del Real Madrid tuvo una participación decisiva en la victoria ajustada de Denver 123-116.

Campazzo aportó desde lo estadístico, pero también en otras situaciones del juego que lo llevaron por segundo encuentro consecutivo a terminar en cancha en el cierre del partido, en una clara muestra de confianza de parte del entrenador Michael Malone. Facundo jugó casi 26 minutos en lo que hasta ahora fue su máxima en la NBA, sumó 11 puntos (3/7 en tiros de campo), 2 asistencias, un rebote y un robo de balón para el triunfo de los Nuggets.

La noche comenzó con un saludo especial entre Facundo y Juancho Hernangomez. Una vez que se vieron en la antesala de los vestuarios, el argentino y el español se estrecharon en un abrazo en el que el europeo aprovechó para hacerle un pedido especial. “Tranquilito hoy eh, tranquilito…”, le dijo a Campazzo, el ex Denver hoy en los Timberwolves. Más allá que no estuvo efectivo desde la larga distancia como en el anterior encuentro ante Minnesota -terminó con 0/3 en intentos de triples-, lo más destacado en la faceta ofensiva para el cordobés fue que utilizó su explosividad de piernas para penetrar hacia el aro y repartir juego para sus compañeros. En una clásica jugada de cortina y desmarque -el famoso pick and roll-, Campazzo logró uno de sus dos pases gol de la noche para dejar abierto a Green y su intento de triple.

ACROBACIA PURA

Cuando Denver estaba en un pasaje positivo del juego y tenía una diferencia a favor de 16 puntos promediando el segundo cuarto, Facu encaró hacia la canasta, dejó en el camino a Ricky Rubio, que le cometió una falta bajo el aro para intentar que su rival no convierta, pero el argentino se las ingenió para terminar con un doble acrobático y además la falta del base español. Algunos problemas defensivos y varios cruces seguidos de Nikola Jokic con los árbitros puso en partido a los Timberwolves, que acortaron la distancia y terminaron la primera mitad del juego al frente por tres puntos (65-62). El base de la selección argentina sumó dos puntos más desde la línea de tiros libres. En el cierre del tercer período fue cuando Campazzo volvió al parqué para ver acción: restaban 2:37 minutos para el final del cuarto y el duelo estaba igualado en 87. Antes de la chicharra, otra jugada mano a mano con el serbio Jokic le dio al ex Peñarol de Mar del Plata su segunda asistencia.

PIRUETA

En parcial definitivo se vio una de las mejores demostraciones del Campazzo conductor de los Nuggets. Con su equipo en desventaja, se volvió a aprovechar de Rubio y completó otro ataque letal hacia el aro: recostado en el costado izquierdo de la ofensiva, superó con un regate al base español, que otra vez le cometió falta para cortar el intento del argentino. Pero, ¿qué hizo el número 7 de Denver? Protegió la pelota y con una pirueta terminó con una bandeja pasada para sumar dos puntos y volver a la línea de tiros libres.

Además de su aporte en ataque, Campazzo fue clave para contener en defensa a una de las estrellas de los Timberwolves, el base D’Angelo Russell, y ayudó a la presión de su equipo contra el rival, que sólo pudo sumar dos puntos en los primeros ocho minutos del cuarto final.

Con Facundo en el campo, Denver pudo completar la remontada y lograr su tercera victoria en siete juegos en lo que va de la temporada 2020-2021 de la NBA y salió del fondo de una competitiva Conferencia del Oeste. Con marca de 3-4, los Nuggets comparten la posición número 7 con otras cuatro franquicias.

DIVERTIDO

Después del partido, uno de sus compañeros y que también es parte de la rotación como suplente, volvió a destacar el juego del ex campeón de la Liga Nacional con Peñarol de Mar del Plata. “Tiene un gran sentido del básquetbol y es un profesional. Él se divierte y hace que sea divertido jugar con él. Me encanta jugar con Facu”, dijo Will Barton. El máximo anotador en el triunfo de los Nuggets fue, una vez más, el gigante Jokic con 35 puntos a los que les sumó 15 rebotes y 6 asistencias.

El camino de Campazzo en la NBA seguirá este viernes. Una vez más como locales en el Ball Arena, el base argentino se reencontrará contra un viejo conocido, también ex Real Madrid: Denver recibirá a los Dallas Mavericks del esloveno Luka Doncic. Acto seguido, el equipo del argentino viajará a la costa Este para enfrentarse en días consecutivos a los Philadelphia 76ers (9 de enero) y un día más tarde, Facundo pisará uno de los estadios más famosos del mundo: jugará ante los New York Knicks en el mítico Madison Square Garden.