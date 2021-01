Ginés González García aseguró que “está muy complicado, pero no se piensa en prohibiciones”. El ministro de Salud aseguró que no están planeando implementar medidas que restrinjan las actividades industriales y comerciales. Habló sobre el aumento de contagios en el país y la posibilidad de implementar medidas más duras para contenerlo. Destacó que desde el Estado “a lo mejor” faltaron más iniciativas de “persuasión o comunicación” para concientizar sobre la situación que podría devenir en el índice de casos. Aseguró que se implementarán “un listado de medidas” para mejorar en ese apartado. Sobre la posibilidad de un aislamiento estricto que paralice la economía, indicó que no es algo posible. E insistió que “ni pensar en nada que restrinja la actividad industrial y comercial”.

“Un poco se han dejado de lado las medidas que tan bien se habían cumplido, tanto en lo individual como en las reuniones colectivas”, sostuvo Ginés preocupado por la expansión del coronavirus. “Está complicado, pero no se piensa en prohibiciones”, sumó. González García se mostró muy crítico de las fiestas clandestinas que se organizan en el país en los últimos días. “A medida que no tengamos un cambio en las conductas individuales, será muy difícil contener el rebrote de casos y las consecuencias que trae aparejado a nivel sanitario”, declaró.

CAFIERO

El jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero, se mostró más duro desde su postura. El lunes, el coordinador de ministros aseguró que se tomarán “todas las medidas de restricción que tengamos que tomar”. Aseguró que desde el Estado están “viendo la película completa” para “no quedarse con los datos de un día”.