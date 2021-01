Esquina: concuñado de un juez estaría involucrado en la muerte de un joven

La víctima falleció luego de un choque. Por el accidente no hubo ningún detenido. El 13 de diciembre, en la madrugada, se produjo un choque entre una camioneta Volkswagen Amarok y una motocicleta que dejó como saldo el fallecimiento de Nacho Segovia de 21 años que, al momento del impacto, se trasladaba en el rodado de menor porte. El trágico siniestro sucedió en la localidad de Esquina a la altura del kilómetro 690 de la ruta nacional 12. Paola Segovia, madre de la víctima, comentó desde radio Dos que hasta la fecha “no tienen ningún tipo de información sobre lo ocurrido, por parte del Juzgado de Esquina”, donde recayó la causa del accidente fatal. La mujer asegura que la persona que iba manejando la camioneta “es concuñado del juez de Esquina”. Sin embargo, un hombre de apellido Solanet manifiesta que él era quien conducía la camioneta, que protagonizó el choque que se cobró la vida del joven. “Este asesino choca de atrás a la moto en la cual iba mi hijo. Lo hizo de una manera inexplicable, abrupta y negligente”, denuncia la madre de Nacho y añadió que “el conductor no se quedó en el lugar y no llamó a la policía”. Además, “tuvieron tiempo de trancar la camioneta para darse a la fuga por los montes”.

Paola comentó que nunca supieron a nombre de quién está la camioneta y que por el hecho nunca hubo un detenido. “Al otro día que mataron a mi hijo ya llevaron el vehículo al taller de reparación”, reveló y comentó que el 24 de diciembre salió por unos trámites y vio “al asesino de mi hijo manejando otra camioneta como si nada hubiera pasado”.