Elecciones 2021: Canteros no se opone a la continuidad de Valdés

“Son legítimas las aspiraciones políticas de Valdés“. Con vistas a las elecciones provinciales en Corrientes, el vicegobernador Gustavo Canteros, habló sobre sus aspiraciones políticas y la posible reelección de Gustavo Valdés como gobernador. “Tengo una excelente relación con el gobernador de la provincia nunca he dejado de tenerla, al contario, trabajamos mancomunadamente y las aspiraciones son legítimas, me parecen totalmente legítimas las aspiraciones de Gustavo Valdés”, recalcó Canteros.

Este año se realizarán en Corrientes las elecciones provinciales y en este marco muchas especulaciones políticas se pueden dar en torno a una foto y ante un encuentro del vicegobernador Gustavo Canteros con referentes de sectores políticos aclaró que “fue una reunión de trabajo, conversamos, estábamos estudiando la legislación vigente a los efectos que puedan haber propuestas que puedan acercar a los partidos políticos”.

“Se analiza desde lo institucional la legislación vigente, no nos olvidemos que hubo que adecuar la ley electoral, el tema de cupo y otras cuestiones, y se está trabajando en función de eso lógicamente el aporte de los partidos como representantes genuinos de la democracia es por eso escucharlos me pareció lo más prudente”, indicó.

REELECCIÓN

Sobre su apoyo a una reelección del gobernador Valdés, indicó que “seguimos trabajando, tengo una excelente relación con el gobernador de la provincia nunca he dejado de tenerla, al contrario, trabajamos mancomunadamente y las aspiraciones son legítimas, me parecen totalmente legítimas las aspiraciones de Gustavo Valdés”. Afirmó en referencia a Valdés si es el candidato de Eco remarcando que “el Partido Radical lo resolverá seguramente, no me meto en la vida interna de los partidos; yo lo reconozco como gran gobernador con muchas virtudes y muchos aciertos en el marco de un año donde el coronavirus hizo estragos en muchas provincias y él se mantuvo como uno de los gobernadores más exitosos al enfrentar esta pandemia”.

¿Y CANTEROS?

En cuanto a sus aspiraciones personales el presidente de la Cámara de Senadores aclaró que “no… hay tiempo para eso se está trabajando lógicamente, en el marco de respeto a los partidos políticos hay que recibir el aporte como lo más sano que puede haber en el sistema democrático que tenemos”. Sobre su posible candidatura como intendente de la Capital correntina, Canteros esquivó la pregunta y manifestó que “sigo trabajando como todos los días”, señaló desde Sudamericana.